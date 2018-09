Zu viel Obst ist ungesund

Matthias Wagner

Eberswalde (Sven Klamann) „Ohne ordentliche Verabschiedung kommt er mir nicht davon“, sagt Wolfgang Jädick, der im Auftrag der Marktgilde den Eberswalder Wochenmarkt leitet. Und so fand er sich am Freitag mit seinem Stellvertreter Frank Banaskiewicz am Stand von Obst- und Gemüsehändler Ümit Mordonlu ein, um ihm gute Wünsche und Blumen mit auf den Weg zu geben.

20 Jahre war Mordonlu fester Bestandteil des Eberswalder Markttreibens. Nun verlässt er das Stadtzentrum. Der freundliche Händler ist bei vielen beliebt und gefragt.

So wie bei Wolfgang Hesse aus Niederfinow, der mit seiner Frau seit vielen Jahren bei Ümit oder seiner Mitarbeiterin Franziska Thamm einkauft. „Das ist einfach frischer, als im Supermarkt“, so der Ruheständler. Außerdem habe man immer Gelegenheit, ein paar Worte zu wechseln und ein bisschen zu „quatschen“, erklärt Hesse schmunzelnd. Weintrauben und Erdbeeren fanden diesmal den Weg in seine Einkaufstüte.

Und auch Gärtner Klaus-Peter Kleest, der seinen Stand gleich neben Ümit Mordonlu aufgebaut hat, verbindet nur gute Erinnerungen mit seinem Marktnachbarn. „Wir verstehen uns gut. Haben uns auch schon gegenseitig geholfen“, verrät er.

Ümit Mordonlu begründet seinen Weggang zweifach. Einmal habe er seit Längerem gesundheitliche Probleme, zum anderen habe man vor Kurzem einen fünften Obst- und Gemüsehändler auf dem Eberswalder Marktplatz zugelassen. „Das ist zu viel. So lohnt es sich nicht mehr“, meint der in Finowfurt lebende Händler, der im Brandenburgischen Viertel noch einen Imbissbetrieb unterhält. Zwei Mitarbeiter werden infolge der Geschäftsaufgabe nun gehen müssen. Das betrifft Franziska Thamm und einen weiteren Kollegen im Brandenburgischen Viertel, an dessen Stelle Mordonlu nun selbst treten muss.

Bei der Entscheidung noch einen Obst- und Gemüsehändler auf dem Marktplatz zuzulassen wurden im Übrigen die örtlichen Leiter Jädick und Banaskiewicz nicht hinzugezogen. Ein weiterer Händler fördere lediglich einen rücksichtslosen Verdrängungswettbewerb, so Banaskiewicz. Das Kundenpotential sei für noch mehr Händler einfach nicht ausreichend und so müsse eben der ein oder andere aufgeben.

Die Deutsche Marktgilde mit Sitz im hessischen Eschenburg steuert unter anderem auch die Eberswalder Belange von ihrer Zweigniederlassung in Berlin aus. Ansprechpartner ist Sebastian Stahl.

„Ich bedauere den Entschluss von Herrn Mordonlu und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute“, sagt Sebastian Stahl.

Die Kritik des Obsthändlers und der Wochenmarkt-Betreuer an der Zulassungspraxis der Gilde weist er jedoch zurück. „Bei einem Wochenmarkt, der so groß ist wie der Eberswalder, sind fünf Obst- und Gemüsehändler absolut nichts Ungewöhnliches“, urteilt der Ansprechparter aus der Zweigniederlassung. Vor 2012, als die Gilde den Markt übernommen habe, seien sogar bis zu sieben Händler mit diesem Sortiment vor Ort gewesen. Den Unmut der Händler kann er sich nur damit erklären, dass es zuletzt für etwa ein Jahr nur an vier Ständen Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt gegeben habe. „Bei 24 bis 30 Händlern, die je nach Saison ihre Waren anpreisen, kann von einem Überangebot an Obst und Gemüse absolut keine Rede sein“, findet Sebastian Stahl. Zumal sich die Anbieter im Sortiment unterscheiden würden. Es gebe eine Auswahl an Bio-, konventioneller und selbst geernteter Ware.