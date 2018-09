Am Anfang steht das Praktikum

fos

Bernau Welche Bedeutung einem Praktikum bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zukommt, das wurde beim Azubi-Tag des Autohauses Zemke am Montag einmal mehr deutlich. Der Tag gehört in dem Bernauer Unternehmen zum festen Programm für die neuen Auszubildenden. Elf Azubis beginnen in diesem Jahr dort ihre Ausbildung. Am Montag war ihr erster Tag. Er begann mit einer Begrüßung und Einführung und setzte sich dann mit Besichtigungen der Standorte in Bernau, Finowfurt und Oranienburg fort. Angehende Mechatroniker, Karrosseriebauer, Lackierer und Fachkräfte in der Lagerwirtschaft starteten ihre Ausbildung.

„Wir legen Wert darauf, gemeinschaftlich weiterzukommen“, sagte Geschäftsführer Thomas Zemke bei der Begrüßung der Azubis. Leistung und Engagement, der notwendige Fleiß werden gefordert, denn das Autohaus sei sehr interessiert daran, seine Auszubildenden als Gesellen übernehmen zu können. Insgesamt gibt es 25 Azubis. „Wir gehen auf 30 Plätze zu“, sagte Thomas Zemke nicht ohne unternehmerischen Stolz. Insgesamt beschäftigt das Autohaus derzeit mehr als insgesamt 190 Mitarbeiter an seinen verschiedenen Standorten.

Am ersten Tag konnten die neuen Azubis schon kurz einige ihre Kollegen kennenlernen. Darunter waren auch Auszubildende im zweiten und dritten Lehrjahr sowie ehemalige Azubis, die inzwischen auch in verantwortungsvolle Positionen aufgestiegen sind. Viel Zeit zu wechselseitigen Gesprächen war allerdings an diesem Tag noch nicht, immerhin sollten alle Abteilungen kennengelernt werden.

Eines ist allen Berufsstartern gleich: Sie haben in dem Autohaus bereits ein Praktikum absolviert. „Auf der Grundlage der schriftlichen Bewerbungen haben wir die jungen Leute jeweils zu einem Praktikum eingeladen“, berichtet Manuela Seegebrecht, Assistentin der Geschäftsführung. Auf diese Weise lerne man sich wechselseitig kennen. Ob es dann zu einem Ausbildungsvertrag kommt, bei dieser Entscheidung würden dann natürlich auch die Meister einbezogen.

Zu den neuen Auszubildenden gehört Justin Müller. Auch aus seiner Sicht bewähren sich die Praktika bei der Berufsfindung. Er bringt Erfahrungen aus zwei anderen Praktika mit und kommt zu dem Schluss: „Die Stimmung hier ist mega-nett.“

Während ihres Rundgangs in Bernau lernten die Azubis die unterschiedlichen Abteilungen kennen. Den Auftakt machte der Empfangsbereich. Hier wurden sie über die verschiedenen Abläufe informiert, auf die auch die Kunden treffen, wenn sie mit ihren unterschiedlichen Anliegen das Autohaus besuchen. Stationen des Rundgangs waren unter anderem das Ersatzteillager, die Bereiche der verschiedenen Automarken, der Werkstattbereich mit der „alten“ und neuen Karosserie, die Lackiererei sowie die Aufenthaltsräume und die Verwaltung.(fos)