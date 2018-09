CDU befragt Eberswalder

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Mit einer Meinungsumfrage startet die Eberswalder CDU ihren Kommunalwahlkampf 2019. Dem Märkischen Markt, einer Anzeigenzeitung der Märkisches Medienhaus GmbH & Co. KG, liegen morgen 22 000 Fragebögen bei, die an alle Haushalte der Barnimer Kreisstadt verteilt werden.

Die Eberswalder sind aufgerufen, ihre Ansicht, Kritik, Verbesserungsvorschläge und Hinweise zu Infrastruktur, innerer Sicherheit, Bildung, Kultur, Sport und anderen sie bewegenden Themen zu äußern. Dazu haben sie bis zum 15. Oktober Zeit, der als Einsendeschluss für die Rückantworten bestimmt wurde,

„Wir verstehen uns als politische Kraft, die für Eberswalde etwas bewegen möchte. Um diesem Selbstverständnis gerecht zu werden, ist es uns besonders wichtig, die Sicht der Bürgerinnen und Bürger auf die Dinge zu kennen“, sagt Danko Jur, der Vorsitzende des 102 Mitglieder zählenden CDU-Ortsverbandes, der den symbolischen Startschuss für die Umfrage gemeinsam mit Uwe Grohs, dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Eberswalder Stadtparlament, die über sieben von 37 Mandaten verfügt, und dem für Barnim und Uckermark zuständigen CDU-Bundestagsabgeordneten Jens Koeppen vollzogen hat.

„Bereits 2014 haben wir uns auf diese Weise direkt an die Eberswalderinnen und Eberswalder gewendet“, blickt Uwe Grohs zurück. Eine ganze Menge der damals getätigten Anregungen sei durch die Fraktion aufgegriffen und umgesetzt worden, berichtet deren Vorsitzender, der zudem an die vom Stadtverband initiierten Bürgergespräche erinnerte, die ebenfalls das Ziel hätten, stets im direkten Kontakt zur Wählerschaft zu bleiben. Die in der neuen Umfrageaktion angesprochenen Themen würden intensiv ausgewertet und die Grundlage des Wahlprogrammes der Eberswalder CDU bilden, das im März 2019 vorliegen soll. „Deshalb ist uns ein ausreichender Rücklauf der Antworten wichtig“, betont Uwe Grohs.

„Der direkte Draht zu den Wählern ist auch für mich unverzichtbar“, erklärt Jens Koeppen. Die Bundespolitik wirke oft so, als hätte sie mit dem Leben vor Ort wenig zu tun. „Meinungsumfragen wie diese kann ich nur unterstützen. Sie beugen der Politikverdrossenheit vor“, sagt der Bundestagsabgeordnete. Bund, Land und Kommune seien keine Parallelwelten. Sie müssten zusammenarbeiten. (sk)