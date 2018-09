Anna von Griesheim kleidet die Elite

Heinz Kannenberg

Frankfurt (MOZ) Anna von Griesheim gehört zu den bekanntesten deutschen Modedesignerinnen. Die Modelle, die sie entwirft, sieht man auf großen politischen und glamourösen Bühnen. Sie macht keine Werbung, sie wird empfohlen.

Zu ihren Kundinnen zählen Eisprinzessin Katarina Witt, Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Verlegerin Friede Springer, die Sportlerin Franziska von Almsick, die Moderatorinnen Maybrit Illner sowie Sandra Maischberger, die Schauspielerinnen Anja und Gerit Kling sowie Esther Schweins. Ihre Kleider sieht Anna von Griesheim gerne auf dem roten Teppich - sich selbst eher nicht.

Beim MOZ-Talk mit Musik am 19. September im Kleist Forum wird sie jedoch einer ihrer eher seltenen öffentliche Auftritte haben. Die Hamburger Entertainerin Lilo Wanders und die Journalistin Claudia Seiring werden sich mit Anna von Griesheim auch über das kleine, wie sie sagt, „mädchenhafte Detail“, das das Bild des klassischen Blazers bricht, unterhalten.

Anna von Griesheim, 1966 in München geboren und aufgewachsen in Wiesbaden, betreibt seit 1991 ein Modegeschäft in der Pariser Straße 44 in Berlin-Wilmersdorf. „Ich möchte, dass Frauen sich in meinen Kleidern sicher fühlen“, sagt Anna von Griesheim. Typisch für von Griesheims Mode ist unter anderem Einfarbigkeit. Die Stoffe stammen meist aus Italien oder Frankreich.

