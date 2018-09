Aus Irish Pub wird Club Dejawu

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Der New IP Club in der Handelsstraße hat unter neuem Namen Dejavu eröffnet. Neuer Betreiber ist der Berliner Manuel Streich, der auch schon gelegentlich im Irish Pub als DJ aufgelegt hatte. Der 34-Jährige hat nach eigenen Angaben mehr als 30 000 Euro in die Neugestaltung des Tanzclubs investiert. „Ich wollte schon immer meinen eigenen Club betreiben. In Berlin wäre das ungleich schwerer. Als ich von der Schließung des Pubs hörte, habe ich mich als neuer Betreiber beworben“, erklärt Manuel Streich.

Der Berliner, der eigentlich mit Autoaufbereitung sein Geld verdient, hat schon in vielen Clubs als DJ aufgelegt. Die Entscheidung für Schwedt fiel seinen Worten zufolge ganz gezielt. „In den Städten außerhalb von Berlin gehen die Leute viel mehr ab. Das ist einfach meine Erfahrung. Hier kommen die Gäste noch her, um bis in den Morgen zu tanzen und zu feiern, während die vielen Touristen in Berlin die Atmosphäre in den Clubs dort schon spürbar verändert haben. Man erlebt immer wieder, dass Touris in großen Gruppen einfallen, kurz da bleiben und saufen, um dann in den nächsten Club weiterzuziehen“, erzählt der 34-jährige Clubbetreiber.

Für den Neuanfang im Club hat Manuel Streich den neuen Namen Dejavu gewählt. „Wenn die Gäste das Gefühl haben, schon einmal hier gewesen zu sein, wäre das ja okay“ spielt er auf den Begriff Deja-vu an. Etliches aus dem Club hat er ausgebaut und erneuert. Große Licht-Traversen an der Decke, mehrere drehbare LED-Spotlicht-Scheinwerfer und Lichtwände setzen die Tanzfläche in jedes denkbare Licht. Ein paar Parties hat der Club schon gefeiert. „So richtig fertig mit dem Umbau sind wir aber erst jetzt. Mit einer 90er-Jahre-Mottoparty Anfang Oktober wollen wir nun offiziell eröffnen“, erklärt Streich.(md)