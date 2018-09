Arbeits- und Begegnungsplatz eröffnet

Vizepräsidentin als Pionierin: Janine Nuyken hat ihr Büro gegen einen Arbeitsplatz im Coworking Space getauscht. Früher war sie in der Alten Mensa regelmäßig essen, nun will sie hier die Bedürfnisse der Studierenden ergründen. © Foto: Frauke Adesiyan

Frauke Adesiyan

Frankfurt (MOZ) Bevor der Architektur-Wettbewerb für den Coworking Space der Viadrina beginnt, kann der dafür vorgesehene Raum zwischen Audimax und Wohnheim schon genutzt werden. Flexible Möbel laden zum Lernen, Arbeiten und Kommunizieren ein.

Vizepräsidentin Janine Nuyken hat als erste den Coworking Space für sich in Beschlag genommen. Ihren Laptop hat sie an einem der farbigen Tische aufgeklappt, neben sich einen gemieteten Rollcontainer, hinter sich den luftigen Raum mit den charakteristischen Kugel-Lampen, neuen Sitzsäcken, Tischen auf Rollen und Geräusch-schluckenden Sofas. „Während wir den Umbau vorbereiten, wollen wir hier ausprobieren, was geht, was gebraucht wird, wofür wir Lösungen benötigen“, umreißt sie den Zweck der Zwischennutzung. Die Ergebnisse der Probephase sollen in die Aufgabenbeschreibung für den Architekturwettbewerb einfließen.

Janine Nuyken ist persönlich überzeugt von der neuen Arbeitsform. „Ich arbeite ungern hinter verschlossenen Türen und finde es gut, wenn Studierende um mich herum wuseln, das stört mich gar nicht“, sagt sie. Am Montag wuselt noch kaum jemand durch die ehemalige Mensa zwischen Audimax und Wohnheim-Turm. Eine Frau sitzt mit Kopfhörern auf einem der Sofas, ab und an steckt jemand den Kopf durch die Tür, um „mal zu gucken“. Es muss sich wohl noch herumsprechen, dass man sich hier treffen, besprechen, lesen und lernen kann. Dafür stehen flexible Sitzmöbel und Tische zur Verfügung, Steckdosen wurden verlegt und WLAN bereitgestellt. Wer zeitweise etwas verstauen will, kann einen Rollcontainer mieten. Im Oktober ist eine offizielle Eröffnung geplant; doch auch schon vorher kann der Raum täglich von 8 bis 20 Uhr genutzt werden.

Als Grundstruktur ist angedacht, dass der vordere Bereich als sozialer Raum genutzt wird, in dem auch gequatscht werden darf. In der Mitte wird gearbeitet, wer es ganz ruhig haben möchte, kann sich nach hinten zurückziehen.

Während derzeit nur der frühere Speiseraum genutzt wird, sollen beim umfassenden Umbau auch die Räume der früheren Essensausgabe und Küche einbezogen werden, sowie die dahinter liegenden Büros und der lang gestreckte Vorraum. Das Konzept, das mit acht Millionen Euro vom Land gefördert wird, vereint einen Lernraum für Studierende, Arbeitsräume für studentische Gründer und einen Ort der Begegnung für Vertreter von Uni und Stadt.

Dass das Konzept bei Studierenden angenommen wird, davon ist Janine Nuyken überzeugt. „In den vergangenen Jahren haben sie sich bei Evaluationen immer wieder solche Räume gewünscht“, berichtet sie. Zudem platze der Arbeitsort, den das Zentrum für Schlüsselkompetenzen im Gräfin-Dönhoff-Gebäude eingerichtet hat, „aus allen Nähten“.