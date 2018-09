Schukow teilte Hitlers Tod aus Strausberg mit

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Am 30. April 1945 informierte Marschall Georgi Schukow den Sowjetführer Josef Stalin über Hitlers Tod und zwei Tage später über den Fall der Reichshauptstadt. Das ergaben aktuelle Recherchen des Strausberger Militärhistorikers Gerd-Ulrich Herrmann.

Der Militärhistoriker und frühere Leiter der Gedenkstätte auf den Seelower Höhen Gerd-Ulrich Herrmann hat in russischen Quellen jetzt die eindeutigen Belege gefunden: In Strausberg wurde am 30. April und 2. Mai 1945 Weltgeschichte geschrieben: Der Oberbefehlshaber der 1. Weißrussischen Front, Marschall Georgi Schukow, rief von seinem Befehlsstand im Strausberger Dichterviertel in der Nacht zum 1. Mai 1945 den Sowjetführer Josef Stalin an und informierte ihn über den Tod des Diktators Adolf Hitler. Diese Nachricht hatte er zuvor von Generaloberst Wassili Tschuikow aus Berlin erhalten. Schukows Befehl unterstanden insgesamt elf Armeen, eine davon, die 8. Gardearmee, wurde von Tschuikow in den Kampf um Berlin geführt.

Gerd-Ulrich Herrmann hat eine Vielzahl von Quellen für seine Forschungen ausgewertet. Eine Stabskarte der 1. Weißrussischen Front zeigt Strausberg, und die gezeichnete Truppenfahne steckt mit ihrem Schaft direkt im Strausberger Dichterviertel. „Aufzeichnunmgen des Hauptmanns Lew Besymensky sprechen von einer abgesetzten Funkstation des Gefechtsstandes von Schukow im Wald beim Marienberg. Besymensky ist historisch kein Unbekannter, er war Dolmetscher und hatte die Goebbels-Tagebücher ins Russische übersetzt.“ Fest stehe, dass Schukow, damals schon hoch dekorierter Marschall der Sowjetunion, seit dem 28. April vom Strausberger Dichterviertel aus die Truppen in Berlin führte.

Das gehe auch aus einer anderen Quelle hervor, dem Buch „170 000 Kilometer mit Schukow“, das dessen Kraftfahrer Alexander Butschin nach dem Krieg geschrieben hat. Bei dessen Übersetzung ins Deutsche haben die Strausberger Olga und Rainer Hoos dem Historiker unschätzbare Dienste erwiesen.

Die Quellen belegen auch den Verlauf des Telefonats zwischen Schukow und Stalin am 30. April. Stalin schlafe bereits, wurde dem Marschall zunächst durch den Kommandeur der Leibwache des Generalissimus, General Wlassik, mitgeteilt. „Ich bitte, ihn zu wecken. Die Angelegenheit ist dringend und kann nicht bis zum Morgen aufgeschoben werden“, blieb Schukow hartnäckig. Stalin kam etwas später dann doch an den Apparat, und nachdem Schukow ihm den Tod Hitlers mitgeteilt hatte, sagte er: „Jetzt hat er ausgespielt, dieser elende Schurke“ und fügte hinzu: „Schade, dass es nicht gelungen ist, ihn lebend zu fassen.“

Außerdem bat Stalin seinen Marschall, ihn bis zum Morgen nicht zu wecken, er wolle sich noch ein wenig für die Parade am 1. Mai ausruhen. Erst am 2. Mai soll Schukow Stalin abermals von Strausberg aus angerufen haben: „Da war er wiederum von Tschuikow über die Kapitulation der Berliner Gruppierung unterrichtet worden“, sagt Herrmann. Das habe er selbstverständlich umgehend dem Sowjetführer mitteilen müssen.

Der 30. April 1945 war auch insofern ein historischer Tag, als auf dem Strausberger Flugplatz eine Passagiermaschine vom amerikanischen Typ Douglas C-47 landete, aus der Walter Ulbricht mit einer Gruppe kommunistischer Funktionäre stieg und dann nach Bruchmühle weiterfuhr. Dort bezog die „Gruppe Ulbricht“ ein vorläufiges Quartier. Daran hatte die letzte Aktion eines Sprengkommandos der Wehrmacht, das in der Nacht zum 20. April den Flugplatz in ein Trichterfeld verwandelt hatte, offenbar nichts ändern können.

Nach den Recherchen Gerd-UIrich Hermanns muss Schukow Strausberg zwischen dem 2. Und 7. Mai 1945 in Richtung Berlin-Karlshorst verlassen haben, wo er Generaloberst Nikolai Bersarin, den Befehlshaber der 5. Stoßarmee, aus dessen Büro verdrängte. Dort wurde in der Nacht zum 9. Mai um 0.15 Uhr die Kapitulationsurkunde unterschrieben. In Strausberg wurde daraufhin wie in Berlin von Rotarmisten in die Luft geschossen und eine hemmungslose Jubelfeier veranstaltet, berichten Zeitzeugen.