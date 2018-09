Flanieren an Keramik und Filzhüten

Marion Dammaschke

Bad Saarow (MOZ) Am Sonntag verwandelte sich die Seestraße in Bad Saarow wieder in eine besondere Flaniermeile, denn Künstler und Kunsthandwerker aus der Region Seenland Oder-Spree präsentierten ihre Arbeiten und boten sie zum Kauf an. Die Veranstaltung war wieder ein Besuchermagnet. Viele nutzten die Gelegenheit, um nach schönen Dingen, kunstvollen Arbeiten und originellen Kreationen Ausschau zu halten. Zugleich war es ein Forum, um mit kunstbegeisterten kreativen Menschen, professionellen Künstlern, Kunsthandwerkern und Hobbykünstlern ins Gespräch zu kommen.

Zu den vielen interessierten Spaziergängern, die sich von einzelnen Regentropfen nicht beirren ließen, gesellten sich Hobbysportler, die beim Rad-Scharmützel unterwegs waren und dann an den Ständen innehielten. Dort und auch im Theater am See gab es viel zu entdecken, und das breite Angebotsspektrum machte die Kaufentscheidung nicht leicht. Neben Zeichnungen und Malerei zogen aus unterschiedlichen Naturmaterialien angefertigte Werke die Blicke auf sich, darunter Holz- und Glasarbeiten, zu Schmuck verarbeitete Edel- und Halbedelsteine, farbenfrohe Wollarbeiten sowie schicke Filzhüte und Taschenkreationen. Auch originelle Grußkarten und liebevoll arrangierte Herbstfloristik wurden feilgeboten, und für Haus und Garten gab es witzige Keramiken. Aber auch Kleinplastiken aus Beton, zum Beispiel Eulen und Igel, fanden ihre Käufer.

Unter den Ausstellern war in diesem Jahr erneut Renate Genz. Sie kreiert unter anderem geschmackvolle Karten und hat auf dem Markt schon Stammkunden. An ihrem Stand waren auch klassische Hopfenkränze zu entdecken, die sie am Tag zuvor kunstvoll gebunden hatte. Auch für die Hobby-Keramikerinnen Anke Neumann-Ollesch aus Eisenhüttenstadt und Christina Schirnick aus Fürstenwalde ist der Kunstmarkt in Bad Saarow etwas Besonderes, und sie wollen sich daran wieder beteiligen.

Der Kunstmarkt, zu dem am ersten Sonntag im September schon zum 22. Mal eingeladen wurde, wird vom Netzwerk Kulturtourismus und dem CTA-Kulturverein Nord sowie mit Unterstützung des Amts für Bildung, Kultur und Sport des Landkreises Oder-Spree organisiert.