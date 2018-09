Kreuzfahrten und polnische Ostsee begehrt

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Griechenland, Spanien und auch wieder etwas mehr Türkei: Diese Ziele waren laut Kirsten Werther, Inhaberin des Reisebüros Werther in Beeskow, in der Sommersaison 2018 besonders beliebt. „Aber auch Kreuzfahrten wie die Sommerroute nach St. Petersburg waren bei unseren Kunden sehr gefragt“, sagt sie. Auch Flussreisen, etwa auf der Donau und dem Rhein, als gemütlichere Alternativen zu den Meerkreuzfahrten, seien gut gebucht worden.

Der Vorteil liegt für Kirsten Werther, die mit ihrem Reisebüro ab dem 8. Oktober in neuen Räumlichkeiten in der Breiten Straße 10 zu finden ist, auf der Hand: „Man muss nicht fliegen und sieht relativ viel in kurzer Zeit.“ Als Reiseart sei aber auch weiterhin der klassische All-inclusive-Urlaub in einer Hotelanlage beliebt: „Der Kunde weiß dann vorher ziemlich genau, welche Kosten auf ihn im Urlaub zukommen“, sagt sie. Wegen der relativ kurzen Distanz von Beeskow aus sei auch die polnische Ostsee mit den Seebädern wie Misdroy oder Swinemünde ein beliebtes Reiseziel gewesen.

Für den Herbst seien besonders die kanarischen Inseln mit Teneriffa und Gran Canaria wegen des weiterhin milden Klimas sehr begehrt: „Für die Herbstferien ist dort schon vieles ausgebucht“, sagt die Reisebüro-Inhaberin. Für kurzentschlossene Urlauber empfiehlt sie die türkische Riviera. Dafür würden immer noch Schnäppchen der Reiseanbieter reinkommen.

Einen Trend beobachte sie schon seit einer Weile: Das Bedürfnis nach individuellen Reiseformen steige. „Mittlerweile gibt es nicht nur Familienhotels, sondern auch Anlagen nur für Erwachsene.“ Auch Hotelanlagen für junge Leute oder Wellness- und Kururlaube würden gut gebucht.

Kirsten Werther fällt außerdem auf, dass viele Menschen ihren Urlaub mittlerweile aktiver verbringen möchten, beispielsweise bei einer Radreise: „Viele wollen nicht mehr nur am Strand liegen und faulenzen.“(lb)