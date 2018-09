Wieder mal Münchehofe

Margrit Meier

Münchehofe (MOZ) Ein Dorf ist entzweit, seitdem der Unternehmer Frank Brieskorn alles in die Wege geleitet hat, um seinen Containerdienst offiziell aus der Dorfmitte an den Rand zu verlegen. Direkt neben die Kläranlage. Ein Streitende ist nicht in Sicht.

Dieses Mal mussten sich die Mitglieder des Bauausschusses mit dem überarbeiteten Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschäftigen. Im Februar hatte die Gemeindevertretung die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen. Die Unterlagen lagen von Anfang März bis Mitte April aus. Es gingen elf Stellungnahmen von 92 Einreichern ein. Von Behörden gab es 16 Stellungnahmen. Der Plan wurde überarbeitet. Das übliche Procedere sieht vor, dass nun wieder ausgelegt wird. Und genau dies war Thema des Bauausschusses: zu klären, wollen wir das, oder nicht.

Die Antwort hätte einfach ausfallen können, doch es gab wie immer eine heftige Diskussion. Denn Angela Schnabel aus der Bauverwaltung verwies darauf, dass es keine gravierenden Änderungen gegeben habe. Maik Heinol (CDU) ist weiterhin gegen diesen Bebauungsplan. „Wir lehnen ihn ab, weil wir die illegale Nutzung einer landwirtschaftlichen Fläche nun legalisieren sollen.“ Bauausschussvorsitzende Claudia Katzer (Linke) stellt fest, dass der Containerdienst illegal betrieben wurde. Mit der Legalisierung werde der Lkw-Verkehr zunehmen, der ländliche Charakter gestört. Doch sie brachte die Diskussion auch auf den Punkt: „Wir müssen hier entscheiden, ob der Bauausschuss die erneute Auslegung empfiehlt, oder nicht.“

Christian Arndt (FDP/FW/B 90/Grüne) wollte wissen, was hinter den aufgeführten Abfallschlüsselnummern stecke. Denn wenn es sich um wassergefährdende Stoffe handele, die transportiert werden sollen, müsse dies sofort unterbunden werden. Solche Dinge dürften nicht über die Dahlwitzer Straße, die durch ein Wasserschutzgebiet führe, gefahren werden. Also bliebe dem Unternehmer nur übrig, durch Münchehofe zu fahren. Und das wolle ja wohl keiner. Auch er habe weiterhin große Abneigung dagegen, ein illegales Gewerbe nachträglich zu legalisieren. Und das auch noch gegen den Widerstand der Bürger. Ob denn das Umweltbundesamt mit einbezogen wurde, wollte er wissen. Denn dies müsse bei solchen Transportgütern durch solche Schutzgebiete beteiligt werden. Zudem kritisierte er, dass dem Ingenieurbüro, das dem Unternehmer zur Seite stünde, die Bearbeitung der Einsprüche überlassen wurden. Was habe das noch mit einer objektiven Meinung zu tun.

Bürgermeister Karsten Knobbe (Linke) betonte, dass das Landesumweltamt, Bereich Wasserwirtschaft, keinerlei Bedenken geäußert habe. „Alles, was wir extern zugearbeitet bekommen, wird bei uns in der Verwaltung noch einmal nachgeprüft“, sagte Knobbe, der mahnte, klar zu unterscheiden zwischen der rechtlichen und politischen Bewertung. Angela Schnabel nahm ihren Mitarbeiter Robert Findeis in Schutz. Er sei der Einzige in der Verwaltung, der sich mit Bauanträgen und Bauplänen auseinandersetze. Er habe einfach nicht die Zeit und Möglichkeit, auch noch Stellungnahmen zu erarbeiten.

Ortsvorsteherin Andrea Knihs (CDU) wollte wissen, wann genau die Gemeindevertreter endgültig über diesen Bebauungsplan abstimmen. Wenn er zum zweiten Mal ausgelegen habe, eine Abwägung der Bedenken erfolgt sei, lautete die Antwort. Ein Anwohner stellte klar, dass nicht alle Münchehofer der Meinung seien, dass das Bauunternehmen dort nicht hinziehen könne. Jauchefahrzeuge und Lkw mit Fettabscheidern benutzen die Dahlwitzer Straße. Das solle auf einmal für Bauschutt nicht möglich sein? Seine Kinder spielten in der Nähe. Wenn er es als gefährlich erachten würde, würde dies nicht passieren.

Maik Heinol versuchte, wie zuvor Andrea Knihs auch, noch einmal das Augenmerk auf den Flächennutzungsplan zu richten. Viele Jahre sei an diesem Werk gearbeitet worden. Und ganz bewusst sei die Ackerfläche Ackerfläche geblieben, aus der nun auf einmal ein Gewerbegebiet werden soll. Denn einhergehend mit dem Bebauungsplan müsse auch der Flächennutzungsplan geändert werden.

Frank Brieskorn stellte klar, dass der Planer von der Gemeinde vorgeschlagen worden sei. Den habe er sich nicht selbst gesucht. „Ich fahre dort Kies und Mutterboden an, keinen Müll. Alle 500 Kubikmeter muss ich beproben lassen. Und erst, wenn ich die Probenergebnisse habe, darf ich das Ganze überhaupt fahren“, betonte er. Es gehöre zum Allgemeinwissen, dass Landwirtschaftsflächen einen höheren pH-Wert hätten, als das, was er da transportiere. Wenn er seinen Boden und Ackerflächen vergleiche, müssten Letztere durch eine Bodenwaschanlage, sagte er.

Trotz hitziger Diskussion entschieden vier Ausschussmitglieder, der Gemeindevertretung zu empfehlen, die Pläne erneut auszulegen. Zwei stimmten dagegen, einer nahm an der Abstimmung nicht teil.