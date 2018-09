Vom Handy bis zur Gehhilfe

Maria Neuendorff

Berlin (NBR) Ob Tasche, Schlüssel oder Kuscheltier: In Bus, Bahn und Tram bleiben täglich viele Dinge liegen. Erstmals haben nun BVG und S-Bahn an der Warschauer Straße ein gemeinsames Fundbüro eröffnet.Ohne Gebühren und mit Online-Service.

Die neuen Räume in den Backsteinbauten im Schatten des S- und U-Bahnhofs sind noch gar nicht richtig eingeweiht, da türmen sich in den Regalen schon Klamotten, Schirme und Laptops. „Beutel“, „Rucksäcke“. „Handys“ steht auf den nagelneuen begehbaren Metall-Schränken. Ein brauner Plüsch-Affe wartet darauf, abgeholt zu werden. In einem Regal steht ein halbvoller Kasten Bier. Einige Flaschen sind noch verschlossen, andere schon leer getrunken. Kinderwagen stehen neben Einkaufsrollis und Gehhilfen. Aber auch zwei rote Benzinkanister und ein XXL-Karton mit Waschmittel wurden in der U-Bahn zurückgelassen.

„Außer Waffen und Drogen gibt es nichts, was hier nicht landet“, sagt Fabian Rickauer, Leiter des BVG-Fundbüros. Mit seinen Mitarbeitern ist er vom alten Standort in Schöneberg gerade nach Friedrichshain gezogen. Die 400 Quadratmeter große Lagerfläche teilen sie sich nun mit den Kollegen von der S-Bahn, die vorher in Lichtenberg weiterhalfen. Dort wurden die Fundsachen sonst nach einer Woche in die Zentrale nach Wuppertal geschickt. Für ein Wiedersehen wurden 20 Euro Gebühr fällig.

Nun ist die Abholung kostenlos. Sechs Wochen lang werden die Fundstücke archiviert. Was nicht abgeholt wird, kommt unter den Hammer. Oder wird entsorgt. „Kuscheltiere sind natürlich immer der Knaller. Wenn man dafür sorgen kann, dass in den Kinderbetten wieder Frieden einkehrt, ist das schon ein schönes Gefühl“, berichtet Rickauer.

Doch er kann auch traurige Geschichten erzählen. Zum Beispiel von der Frau, die aus einem kleinen Dorf angereist kam, in der Hand einen Totenschein. In dem Rucksack, den Rickauer ihr aushändigte, waren Papiere, mit denen sie die letzten Stationen im Leben ihres drogensüchtigen Bruders nachvollziehen konnte. „Von Klinik bis Knast, inklusive Drogenbesteck, mit dem er sich tot gespritzt hat.“

Vom ideellen oder materiellen Wert der Dinge hänge es aber nicht immer ab, ob etwas gesucht wird. „Es gibt Kunden, die kommen, um ihren 1,99-Euro-Knirps abzuholen. Und andere sind erbost, dass niemand ihren teuren Schmuck abgegeben hat.“ Dabei gibt es viele ehrliche Finder. Im Schnitt geben die Berliner täglich rund 170 Fundsachen bei der BVG ab, bei der S-Bahn sind es rund 20. „Darunter auch vierstellige Geldbeträge, die aus Sicherheitsgründen gesondert verwahrt werden „Neulich hatten wir einen Beutel mit 1300 Euro in losen Scheinen. Dazu eine angefangene Schachtel Zigaretten und nichts weiter“, erzählt der Leiter.

„Lichtenberg, Tram“ steht auf einem der Stoffsäcke, der gerade reingekommen ist. Mit Gummihandschuhen suchen die Mitarbeiter die Taschen und Klamotten nach Papieren ab. Kann der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden, wird die Fundsache in das Computer-System eingespeist und eingelagert. Im Internet können die Kunden selbst nach ihren Sachen recherchieren.

Manchmal bleibt dafür aber nicht viel Zeit. Rickauer erinnert sich an Touristen, die schon im Morgengrauen vor der Tür standen, weil sie ihre Tasche mit allen Ausweisen verloren hatte. Drei Stunden, bevor der Flieger nach New York ging, wurden sie fündig. „Die Erleichterung ist dann natürlich riesig“, sagt Rickauer. Und so sei ein Kollege auch schon mal von einer älteren Dame aus Wiedersehensfreude mit ihrer Handtasche über den Tresen gezogen worden. „Der hat einen richtig dicken Schmatzer bekommen.“