Konfliktfeld Forstwirtschaft

Larissa Benz

Sauen (MOZ) Am Freitag veranstaltet die Stiftung August Bier ihre jährliche Fachtagung in der Kulturscheune Sauen. Thema ist unter anderem, wie sich die Forstwirtschaft in der Öffentlichkeit noch besser vermarkten kann. Die Referenten kommen aus ganz Deutschland.

Das Programm in diesem Jahr soll laut Stiftungsvorstand Conrad Baldamus vor allem die verschiedenen Interessen von Waldnutzern wie Spaziergängern, Jägern und Waldbesitzern gegenüberstellen. „Ein Spaziergänger zum Beispiel fühlt sich von dem Geräusch einer Motorsäge schnell gestört.“ Auch ein Jäger verfolge andere Interessen als etwa ein Radfahrer. „Aus den unterschiedlichen Bedürfnissen ergeben sich Konflikte, die man lösen muss“, sagt der Organisator der Tagung. Ein harmonisches Miteinander von Forstnutzung und gleichzeitigem Schutz der Natur müsse wieder gesellschaftlicher Konsens werden.

Bei der Fachtagung am Freitag kommen Referenten aus ganz unterschiedlichen Bereichen zu Wort. Gregor Beyer etwa vom Forum Natur Brandenburg spricht zum Thema „Naturschutz und Forstwirtschaft – Harmonie oder Gegensätze?“. Für Baldamus ist der Naturschutz eine rein urbane Bewegung. Für die ländliche Bevölkerung sei die wirtschaftliche Nutzung des Waldes selbstverständlich.

Der Städter hingegen sehe den Wald nicht so oft und erlebe die wirtschaftliche Nutzung dann als negativ. „Je mehr sich Städter von der Natur entfremden, desto mehr geht ihr Verhältnis zur Produktion von Holz in der Forstwirtschaft verloren“, sagt Baldamus. Im Sauener Wald hingegen beobachte er dieses Konfliktfeld nicht. Hier sei der Nutzen von Forstwirtschaft akzeptierter.

Baldamus ist es nach eigener Aussage auch ein Anliegen, Möglichkeiten zu finden, die Forstwirtschaft an sich besser in der Öffentlichkeit zu vermarkten. „Mir geht es darum, sie aus dem Ruf der frevelhaften Nutzung des Waldes herauszuholen.“ Deswegen soll in einem Vortrag die Öffentlichkeitsarbeit für Forstwirtschaft und Wald im Fokus stehen. „Ich finde es wichtig, Waldeigentümer und Forstbetriebe animieren, Methoden zu entwickeln, sich besser zu vermarkten“, sagt Baldamus.

Es sei nötig, aufzuklären, was die Forstwirtschaft eigentlich für Zwecke erfülle. Schließlich sei der Wald die Eigentumsform, die jetzt schon die höchsten Sozialleistungen erbringe: Neben seiner Funktion als Holzlieferant sei er als Kohlenstoffspeicher besonders wichtig für den Klimaschutz.

Er betont, dass gerade in Deutschland der Wald sehr nachhaltig genutzt werde, die Holzvorräte in den vergangenen Jahren zugenommen haben: „Das sieht in anderen Import-Ländern anders aus.“

Ein Thema der Tagung wird auch die Herstellung von Produkten aus dem Wald sein. „Das Holz, das man in der Forstwirtschaft erntet, wird für viele Alltagsgegenstände wie Möbel zuhause genutzt“, sagt Baldamus. Diese Funktion noch mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken, sei auch ein Ziel der Tagung. In Deutschland sei die Produktion von Holz im Vergleich zu den nordischen Ländern viel effektiver.

Teilnehmen kann an der Tagung jeder, der möchte. Baldamus aber glaubt, dass die Veranstaltung vor allem Forstwirte anlockt. Die Teilnehmerzahlen hätten in den vergangenen Jahren geschwankt: „Mal waren es 50, mal über 100 Teilnehmer.“ Aus seiner Erfahrung heraus kämen die Besucher aber aus dem gesamten Bundesgebiet nach Sauen.

Die Fachtagung „Wald und Forstwirtschaft in der Öffentlichkeit“ beginnt am Freitag um 9.20 Uhr in der Kulturscheune Sauen (Zum Anger 15). Die Teilnahme kostet 50 Euro inklusive Mittagessen und Getränke. Um Anmeldung wird gebeten unter info@stiftung-august-bier.de oder telefonisch unter 033672 72759. Das komplette Programm kann online unter www.stiftung-august-bier.de heruntergeladen werden.