Schallschutz zeigt Wirkung

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Die Fels-Werke haben im Umwelt- und Gesundheitsausschuss der Gemeinde Ergebnisse von Lärmmessungen aus dem Vorjahr vorgestellt. Demnach erfüllt das Unternehmen sämtliche Vorgaben seiner Genehmigungen.

Etwa alle zwölf Minuten wird der Brandofen für die Kalkproduktion von oben mit Material beschickt. „Ich höre das Poltern immer“, berichtete ein Anwohner einer Siedlung am Stienitzsee. Allerdings bedeutet das nicht, dass das Industrieunternehmen hier Abhilfe schaffen müsste. Denn ein Gutachter hat im vergangenen Jahr ermittelt, dass alle im Genehmigungsverfahren beauflagten Pflichten eingehalten werden, erklärte Hans-Peter Thomas, bei den Fels-Werken bundesweit für den Bereich Umweltschutz tätig. Das sei durchaus nicht überall die Regel und durch „massive Maßnahmen“ in den vergangenen Jahren erreicht worden, sagte er.

Wie er mit dem Rüdersdorfer Betriebsleiter Jan Laufer dem Ausschuss erläuterte, sei zum Beispiel der Kopfbereich des sogenannten GGR-Ofens komplett ummantelt worden. Am benachbarten NSO-Ofen 4 sei im oberen Bereich eine Schallschutzwand montiert worden. Bei dieser Ofenart könne keine komplette Einhausung erfolgen, weil sie nicht komplett dicht sei, sich in den Räumen dadurch Kohlendioxid sammeln könnte und zwar in gefährlicher Konzentration. Überdies würde ein Wärmestau entstehen. Die beiden Öfen mit Schutzmaßnahmen sind jedenfalls diejenigen, die bei Fels am meisten laufen. Der Rüdersdorfer GGR-Ofen sei sogar der größte im gesamten Unternehmen und seit 2012 fast ununterbrochen in Betrieb. Der alte Ofen 1 ist nur noch Silo, Ofen 2 sei momentan defekt und Ofen 3 ein „backup“ für große Nachfrage, hieß es.

Laut Thomas wurden Messungen direkt an der Ofenbühne sowie im Nahbereich auf dem Industriegelände vorgenommen. Im Vergleich zum Ofen ohne Wand seien die Pegel beim Schüttgeräusch jeweils um einige Dezibel geringer geworden. Auch auf der offenen Seite habe sich der Wert nicht etwa durch Reflexionen erhöht. An zwei Wohnhäusern in der Herzfelder Hauptstraße seien als „Beurteilungspegel“ für die Nacht 44 bzw. 35 Dezibel (A) ermittelt worden – genau der zulässige kurzzeitige Spitzenwert für den Immissionsanteil des Werks laut der letzten Änderungsgenehmigung bzw. knapp darunter. Etwas besser weg kommt demnach das allgemeine Wohngebiet Hennickendorf Gartensiedlung mit 33 dB. Der insgesamt zulässige Spitzenpegel laut der technischen Anleitung (TA) zum Schutz gegen Lärm wurde mit 65 bzw. 60 dB angegeben.

Allerdings machte Thomas deutlich, dass in freier Natur ohnehin ein Pegel von etwa 30 dB vorherrsche. Und bei den Untersuchungen werde immer der ungünstigste Fall angenommen, wonach alle Anlagen gleichzeitig in Betrieb seien und der Wind die Geräusche genau in Richtung Immissionspunkt treibe.

Eine Nachrüstung der beiden Öfen ohne Schallschutz wollten die Fels-Werke-Vertreter kurzfristig nicht zusagen. Man könne dies in die Planung aufnehmen, aber der neue Eigentümer aus den Niederlanden wisse ja auch, dass die Grenzwerte eingehalten werden. In jedem Falle wolle man Schallschutz für die Reparatur von Ofen 2 beantragen, an dem vor einer Wiederinbetriebnahme Kopf und Filter sowie das feuerfeste Material im Inneren ersetzt werden müssten.