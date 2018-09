Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Wie Sammlungsbewegungen die politische Landschaft umkrempeln können, hat Sabine Thillaye hautnah miterlebt. Die Deutsch-Französin sitzt als Mitglied der Bewegung En Marche im französischen Parlament. Mit ihr sprach Stefan Kegel.

Frau Thillaye, Sie sind als Vorsitzende des Europaausschusses an vorderster Front von En Marche dabei. Was hat Sie bewogen, der Sammlungsbewegung beizutreten?

En Marche hat mein deutsch-französisches Herz angesprochen. Gerade in Deutschland haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg immer Koalitionsregierungen gehabt, also verschiedene Parteien, die zueinander gefunden haben. In Frankreich hat Politik immer im Rahmen eines Zwei-Parteien-Systems stattgefunden. Viele Fragen wurden ideologisch aufgeladen. Ich fand es befreiend zu sagen: Wir lassen ideologische Grabenkämpfe hinter uns und schauen, wie wir Frankreich reformieren können. Das ist in gewisser Weise ein Abenteuer.

Warum?

Diese politische Kultur hat bis dahin nicht existiert. Und natürlich hat mich die pro-europäische Ausrichtung der Bewegung fasziniert. Es war ein ganz neuer Blick zu sagen: Wir schämen uns nicht für Europa, sondern setzen uns ganz klar für die europäische Integration ein.

En Marche ist mit seinem unideologischen Ansatz ein Gegensatz zur linken Sammlungsbewegung, die in Deutschland gegründet wird. Wäre ein ähnliches Links- oder Rechtsbündnis in Frankreich denn eine Konkurrenz für En Marche?

Ein gemeinsames Bündnis aus linken und rechten Kräften ist in Frankreich noch nie probiert worden, während es linke und rechte Sammelbewegungen durchaus gegeben hat. Ich wäre ohne diesen parteiübergreifenden Ansatz nie politisch aktiv geworden. Die ersten Schritte habe ich 2014 mit der kleinen Bewegung „Nous Citoyens“ gemacht, „Wir Bürger“. Auch damals war schon das Ziel, die Spaltung zwischen Rechts und Links zu überwinden. En Marche hat mir dann den Mut gegeben weiterzumachen.

Wie wichtig ist für eine solche Bewegung die Führungsfigur?

Eine Person allein kann nichts ausrichten, weder in der Familie noch in einem Unternehmen noch in der Politik. Man braucht immer jemanden, der ein Motor ist. Dieser Motor braucht aber auch Benzin und Leute, die in seinem Auto mitfahren. Emmanuel Macron hat es geschafft, der Sache Schwung zu geben – und die Hoffnung, dass solch ein Vorhaben funktionieren kann.

Sind Sammlungsbewegungen angesichts der Erfolge in Spanien, Italien oder Griechenland ein Modell der politischen Zukunft für Europa?

Wir haben noch nicht genügend Abstand, um das einschätzen zu können. Ich finde solche Sammlungsbewegungen aber prinzipiell sehr positiv, weil man mit Andersdenkenden ins Gespräch kommt. Bei En Marche findet ein echter Dialog statt. So kommt man besser voran, als wenn man nur eine einseitige Denkweise hat. Aber es ist schwierig, das ist ganz klar.

Wie widersteht man der Gefahr, seine Ideale aufzugeben, indem man sich in das bestehende politische System einfügt? En Marche ist ja inzwischen de facto auch eine Partei.

Man muss sich für etwas einsetzen, aber man darf auch nicht zu viele Illusionen haben. Das politische Alltagsgeschäft ist schwierig. Die politischen Strukturen sind ja nicht verschwunden, nur weil En Marche seit einem Jahr dabei ist. Das ist tägliche harte Kleinarbeit. Man muss sich persönlich immer wieder die Frage stellen: Wofür habe ich mich eigentlich engagiert? Wo liegen meine Schwerpunkte? Das sollten allerdings nicht nur Mitglieder einer Sammlungsbewegung tun, sondern auch die aller anderen politischen Parteien.