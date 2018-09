Riss geht durch die Fraktionen

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat seine Meinung zur Organspende geändert: Er möchte nun, dass jeder Deutsche automatisch ein Spender sein solle, so lange er oder die Angehörigen nicht ausdrücklich widersprechen. Darüber solle im Bundestag abgestimmt werden. Die Abgeordneten sind geteilter Meinung.

Soll bei der Organspende in Zukunft jeder automatisch als Organspender gelten, solange er nicht ausdrücklich widerspricht, also die Widerspruchslösung gelten? Bei der Beantwortung dieser Frage geht der Riss quer durch die Fraktionen. Bisher gilt die Entscheidungslösung – man muss selbst über das Thema nachdenken, den Organspendeausweis ausfüllen und bei sich tragen. Minister Jens Spahn, der noch vor einem Vierteljahr gesagt hatte, man solle „durch Überzeugungsarbeit statt durch Zwang“ vorankommen, ist umgeschwenkt: Er plädiert angesichts des Organmangels nun für die Widerspruchslösung.

Unterstützt wird er etwa vom Vize-Vorsitzenden der Unionsfraktion, Georg Nüßlein (CSU). Für ihn ist das eine Gewissensfrage; von den Abgeordneten zu entscheiden unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Regierungs- oder Oppositionsfraktion.

Für Karin Maag, die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, sieht das anders aus. Sie halte an der Entscheidungslösung fest. „Der freiheitliche Staat darf hier keine Entscheidungspflichten schaffen, die eine Widerspruchslösung zwangsläufig nach sich zieht.“ Für sie ist der Vorstoß des Ministers auch deshalb eine unangenehme Überraschung, „weil die Diskussion um die Widerspruchslösung von einem wirklich guten Gesetzentwurf ablenkt“. Spahn hatte nämlich Ende vergangener Woche ein Organspende-Gesetz vorgelegt, indem es etwa darum geht, Transplantationszentren besser zu vergüten und Transplantationsbeauftragte der Kliniken von Routineaufgaben freizustellen. Studien hatten gezeigt, dass organi­satorische Probleme in Kliniken die Organspende behindern. Um die Grundsatzfrage Entscheidungs- oder Widerspruchslösung geht es im Gesetz dagegen nicht.

Auch Andrew Ullmann, Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss, findet, dass man Verbesserungen in den Krankenhäusern angehen müsse, „bevor Menschen indirekt zur Spendeneinwilligung gezwungen werden“. Spahn wolle „komplexe Herausforderungen mit dem Vorschlaghammer lösen“.

Für den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, seit Jahren Verfechter der Widerspruchslösung, ist diese dagegen ethisch geboten: „Wer ein Organ braucht, geht ja auch davon aus, automatisch auf die Warteliste zu kommen. Da sollte man auch automatisch auf die Spenderliste kommen.“ Er sei vom Sinneswandel Spahns „angenehm überrascht“. Auch die SPD-Kollegin Bärbel Bas, Parlamentarische Geschäftsführerin und Mitglied im Gesundheitsausschuss, ist „sehr entschieden“ für die Widerspruchslösung. Eine abgestimmte Position der Fraktion gebe es aber nicht.

Der Widerspruchslösung offen gegenüber steht auch Harald Weinberg (Linke). Allerdings sieht der Vize-Chef des Gesundheitsausschusses dafür bisher keine parlamentarische Mehrheit. In dieser Frage gebe es auch keine einheitliche Position in seiner eigenen Fraktion.

Massive Kritik kam von Peter Dabrock, dem Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates. Bei einer Widerspruchslösung komme es zu einer „Organabgabepflicht“ statt zu einer Organspende.

Laut einer repräsentativen Umfrage der Barmer Krankenkasse sind 58 Prozent der Versicherten für die Widerspruchslösung, die etwa auch in Österreich, Frankreich, Spanien und Polen gilt. Bundesweit stehen laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) zehntausend Menschen auf der Warteliste. Allein 8000 brauchen eine neue Niere. Das sind viermal so viele, wie derzeit Transplantate vermittelt werden können. Täglich sterben drei Menschen, die auf ein Organ gewartet hatten. Laut Deutscher Transplantationsgesellschaft (DTG) werden in keinem anderen hochentwickelten Land so wenige Organe gespendet. Als Folge warten Patienten fünf bis zehn Jahre auf eine Niere, in Österreich hingegen nur 18 Monate, in Spanien nur zwölf Monate.