Grüne und FDP machen Druck bei der Bildung

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Geht es nach FDP und Grünen, soll die Grundgesetzänderung zum Kooperationsverbot in der Bildungspolitik weiter gehen, als bislang von der Bundesregierung geplant.

In einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verlangen die Chefs der beiden Bundestagsfraktionen, Christian Lindner (FDP) sowie Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter (beide Grüne), auch in die „dringend notwendige Qualifizierung und medienkompetente Weiterqualifizierung der Lehrkräfte und des pädagogischen Personals“, und nicht nur in die Infrastruktur der Schulen.

Mit dem Schreiben erhöhen die beiden Oppositionsfraktionen den Druck auf Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU). Die Bundesregierung plant ohnehin eine Grundgesetzänderung, um das Kooperationsverbot in Bildungsfragen - wie bereits vom Kabinett beschlossen - noch in diesem Jahr zu lockern. Das ist unter anderem nötig, damit zum 1. Januar 2019 die ersten Mittel aus dem milliardenschweren Digitalpakt Schule ausgeschüttet werden können.

FDP und Grüne, ohne die die Grundgesetzänderung nicht zustande kommt, gehen die Pläne der Regierung nicht weit genug. „Das betrifft vor allem zwei Punkte“, erklärt FDP-Vizechefin Katja Suding. „Die Mittel für die Länder dürfen nicht länger degressiv, also mit Enddatum vergeben werden. Und wir brauchen bundesweit einheitliche und ambitionierte Bildungsstandards - nicht nur fürs Abitur, sondern für alle Abschlüsse.“ Auch Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt erinnert: „Für die Lockerung des Kooperationsverbots braucht die Regierung unsere Stimmen.“ Grünen-Bildungsexpertin Margit Stumpp warnt: „Solange der Bund nur befristet in Beton, nicht aber in Personal investieren darf, werden die Länder weiterhin Bildungspolitik nach Kassenlage machen.“

Das dürfte mit der Union kaum zu machen sein. „Mit dem von den Grünen und der FDP geforderten zentralistischen Ansatz würden wir bestehende Strukturen zerstören und die unterschiedlichen Kulturen der einzelnen Länder missachten“, sagte Albert Rupprecht (CSU), Vorsitzender der AG Bildung und Forschung in der Unionsfraktion. Bildungspolitik bleibe eine originäre Aufgabe der Länder. „Der Bund engagiert sich nur dann, wenn dies für den Gesamtstaat einen Mehrwert bringt und von nationaler Bedeutung ist.“

Auch das Bildungsministerium will nicht über den Koalitionsvertrag hinausgehen. Man begrüße aber, dass sich FDP und Grüne mit dem Schreiben an die Kanzlerin positioniert haben, teilte ein Sprecher mit.

Beide Fraktionen wollen das Schreiben unterdessen als Gesprächsangebot verstanden wissen. An der Verfassungsänderung selbst wollen sie nicht wackeln. Das Grundgesetz „muss die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern ermöglichen und darf sie nicht verhindern“, sagt Göring-Eckardt. Auch Suding vermied es, rote Linien zu ziehen, die die Verfassungsänderung scheitern lassen könnten.

Die Sozialdemokraten begrüßen die Forderungen aus der Opposition. Bildungspolitiker Oliver Kaczmarek findet es „gut, dass Grüne und FDP ihrer staatspolitischen Verantwortung nachkommen, indem sie den Vorstoß der SPD zur Änderung des Grundgesetzes dem Grunde nach unterstützen“. SPD-Politikerin Wiebke Esdar ergänzt: „Ich hoffe, gerade bei der FDP, dass das auch andauert.“ Esdar glaubt, die Vorschläge seien „Rückenwind“ für ihre Partei, weil sie Initiativen der SPD aufgriffen. Sie sieht keinen Dissens zu FDP und Grünen. Esdar weiß allerdings auch: „Erst einmal müssen wir den Koalitionsvertrag mit der Union abarbeiten.“