Ferienhaus mit Blick ins Stallkino

Michael Rubin eröffnet noch in diesem Jahr in Zollbrücke ein Ferienhaus mit drei Wohnungen – und Blick auf seinen Ziegenstall. © Foto: Nadja Voigt

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Adäquate Schlafplätze sind Mangelware, wird immer wieder von Touristikern für das Oderland kritisiert. Einer, der darauf setzt, dass Leute von außerhalb die Schönheit des Oderbruchs erkunden und auch hier nächtigen wollen, ist Michael Rubin.

Vor 20 Jahren hat der Zollbrücker seinen Ziegenhof aufgebaut. Dort hält er fast 150 Deutsche Weiße Edelziegen. Deren Milch verarbeitet er auf dem Hof zu Käse und Eis, die in der Region und auch außerhalb Absatz finden.

Sein Hofladen ist Anlaufstelle für alle, die in Zollbrücke vorbeiradeln, mit dem Auto dorthin gelangen oder die ins Theater am Rand beziehungsweise in eine der drei Gaststätten im Ort wollen. Aber auch für alle, die von Zollbrücke das Oderbruch erkunden wollen, soll sein Hof nun die Basis sein.

Dafür hat der Unternehmer noch einmal Geld in die Hand genommen, und das Haus seines Vaters komplett modernisiert und umgebaut. Entstanden ist so ein Ferienhaus mit drei sehr modernen und mit allem Komfort ausgestatteten Ferienwohnungen. Von Januar bis August liefen die Bauarbeiten, die Michael Rubin ausschließlich lokalen Handwerkern anvertraut hat. Entstanden sind so helle Räume, moderne sanitäre Anlagen und eine sehr ansprechende Gestaltung der Ferienwohnungen. Die hat Michael Rubin in die Hände seiner Frau gelegt. Bis ins kleinste Detail wurden Küchen und Bäder, die Wohn- und Esszimmer und die Schlafräume stilsicher gestaltet.

Zwischen 40 und 70 Quadratmeter groß sind die Appartements, die im kommenden Jahr noch um Terrassen erweitert werden sollen. Immer im Blick: die Weite des Oderbruchs und natürlich die Ziegen im Stall. „Stallkino“ steht über dem geöffneten Fenster. Dahinter: Gemütlich dösende Tiere, die Michael Rubin mit seinem Mitarbeiter gerade gemolken hat. Daraus macht der Ziegenwirt Eis und Käse. Und freut sich schon, bald die ersten Gäste begrüßen zu dürfen. „Gerne auch für länger“, lacht Michael Rubin. Denn er könnte sich auch vorstellen, dass sich jemand regelmäßig auf seinem Hof einmietet.

Auf alle Fälle hat er auch an die Radler auf dem Oder-Neiße-Radweg gedacht. „Die haben ja oft Isomatten dabei und suchen nur ein Plätzchen zum Schlafen“, weiß Rubin. Das kann er ihnen nun auch bieten. Und was für eins: Im Obergeschoss des Hauses sind zwei große Räume entstanden, denen die alten Dachbalken Charakter verleihen. Eine offenen Küche im Flur und mehrere Toiletten und Duschen bieten alles, was das Radlerherz begehrt. Besonders sicher aber ist Rubin, dass die Lage sein Ferienhaus besonders macht. „Wer kann schon sagen, dass er zu Fuß ins Theater am Rand laufen kann?“, fragt er lachend. Und auch die drei gastronomischen Einrichtungen im Dorf – und natürlich nicht zu vergessen die Oder – sind fußläufig zu erreichen.