Woidke stellt im Kabinett Windkraft-Initiative vor

Potsdam (dpa) In Potsdam kommt am Dienstag das Kabinett zusammen, um über den weiteren Umgang mit der Windenergie zu beraten und zu entscheiden. Die Landesregierung will über eine Bundesratsinitiative den Kommunen mehr Mitsprache einräumen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wird das Maßnahmenpaket nach der Kabinettssitzung (14.15 Uhr) der Presse vorstellen. Es trägt den Titel „Erneuerbare Energien und Bürgerinteressen im fairen Miteinander“.

Mit der Bundesratsinitiative soll das bisherige Privileg für Windkraftanlagen gestrichen werden. Bislang waren die Anlagen gemäß Paragraf 35 Baugesetzbuch als sogenannte privilegierte Vorhaben zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen.

„Faktisch haben die Kommunen kein Veto-Recht gegen den Bau der Anlagen“, sagte Jens Graf, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg. Der Verband macht sich seit Längerem für eine Änderung im Baugesetzbuch stark. Der Landesverband Windenergie hingegen schlug angesichts der Regierungspläne am Montag Alarm. Er beobachte mit Unverständnis und Sorge eine Umkehr in der Energiepolitik des Landes, hieß es.