Prioritäten bei Straßensanierung

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Sanierung von Straßen und Gehwegen in den Wohnkomplexen II bis IV sind Schwerpunkte der Stadt bei Investitionen in die Infrastruktur. In den kommenden fünf Jahren schätzt die Stadt den ermittelten finanziellen Bedarf für wichtige Maßnahmen auf mehr als 12 Millionen Euro ein.

Stolperfallen und zerbröselnde Betonplatten auf Gehwegen sowie Absenkungen auf den Fahrbahnen: Die städtische Infrastruktur ist in die Jahre gekommen und teilweise in einem schlechten Zustand. In den kommenden Jahren sind deshalb nicht nur vereinzelte Reparaturen von Schadstellen, wie in der Vergangenheit, vorgesehen, sondern großflächige Sanierungsmaßnahmen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Stadt Fördermittel einwerben kann.

In der überarbeiteten Prioritätenliste für die kommenden fünf Jahre, sind die Straßen, Plätze und Grünanlagen aufgelistet, wo aus Sicht der Stadt der dringendste Handlungsbedarf besteht. Das sind in den Wohnkomplexen II bis IV die Maxim-Gorki-, die Fritz-Heckert- und die Saarlouiser Straße Die Fritz-Heckert-Straße wurde neu in die Liste aufgenommen. Mit welchen Kosten dort zu rechnen ist, steht aber noch nicht fest, weil noch keine Planung vorliegt. Dass die Sanierung von Straßen und Gehwegen allerdings nicht billig ist, zeigen die Kostenschätzung für die Saarlouiser Straße: Mit rund zwei Millionen Euro wird gerechnet. Vor welchen Herausforderungen die Stadt da steht, sieht man allein schon daran, dass im aktuellen Haushalt der Stadt gerade mal noch 770 000 Euro investive Schlüsselzuweiseungen vom Land zur Verfügung stehen.

Die knappen Mittel führen dazu, dass solche Projekte bevorzugt in Angriff genommen werden, für die es Fördermittel gibt. Deshalb gilt ein besonderes Augenmerk in den kommenden Jahren den „Grünachsen“ zwischen den Straßen. Das gilt zum Beispiel für die Heinrich-Heine-Allee, wo neben der Straße auch die Freifläche neu gestaltet wird. Neu in die Prioritätenliste für die kommenden Jahre sind auch die Sanierung der Grünachsen in der Pawlowallee und in der Erich-Weinert-Allee. Fördermittel können da nach Stadtangaben aus dem Programm „Soziale Stadt“ beantragt werden. Die geschätzten Kosten liegen da jeweils bei rund 600 000 Euro. Ziel ist es, in beiden Fällen das Areal neu zu ordnen. Allerdings schätzt die Stadtverwaltung den Realisierungsbedarf nicht als hoch sondern als mittel ein.

Das gilt auch für eine weitere Maßnahme, für die die Stadt auf Fördermittel aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb hofft. So soll der Uferweg entlang des Oder-Spree-Kanals vom Trockendock bis zur Beeskower Straße fortgeführt werden, einschließlich des Neubaus der Brücke über den Mielenzhafen. In diesem Zusammenhang würde auch der Schiffsanleger im Trockendock, dessen Nutzungsgenehmigung erloschen ist, erneuert. Dann könnten dort auch wieder Fahrgastschiffe anlegen. Allein für dieses Maßnahmenpaket am Oder-Spree-Kanal liegen die geschätzten Kosten bei 3,1 Millionen Euro.

Insgesamt beinhaltet die Prioritätenliste der Stadt im Bereich Tiefbau für die kommenden fünf Jahre 21 Maßnahmen, 13 davon mit oberster Priorität. Die finanzielle Umfang, sofern er überhaupt schon beziffert werden kann, liegt bei rund 12,3 Millionen Euro.