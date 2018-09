Die Gesundheitstage eingetanzt

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Tanzgruppen aus der Region haben am Montagnachmittag mit einem bunten Programm im Kulturhaus die 17. Rüdersdorfer Gesundheitstage eingeläutet. Mit dabei waren neben Rüdersdorfern Gäste aus Hoppegarten, Neuenhagen, Fredersdorf-Vogelsdorf, Schöneiche, Erkner, Woltersdorf und Berlin. „Wir haben mal mit 20 Teilnehmern angefangen, jetzt sind es immer um die 200“, sagte Franziska Barth aus der Gemeindeverwaltung, die sich um die Gesundheitstage kümmert. Dafür gab es ein Lob von Erika Nowak. Die 81-Jährige organisiert seit neun Jahren den Tanztreff und bekam dafür von den Rathaus-Verantwortlichen Blumen und passend zum Bergbauort eine Lore. Diesmal war sie etwas im Stress. „Es gab noch einige krankheitsbedingte Absagen, so dass wir den Ablauf verändern müssen“, erklärte sie. Und gab das Motto vor: „Runter von der Couch, rauf auf die Tanzfläche.“

Eine Polonaise mit fast allen Gästen bildete den Auftakt. Männer und vor allem Frauen aus 13 Gruppen zogen in verschiedenen Reihen durch den Saal. Es folgte ein Geburtstagslied für alle und danach der erste Mitmachtanz. Thea Borowski aus Schöneiche gab auf der Bühne die Schritte vor. Mancher auf der Tanzfläche kam dennoch etwas durcheinander. Egal. „Wir tanzen das, was wir können“, so die Maxime. Gäste aus Pankow zum Beispiel Linedance, die Gruppe aus dem Haus der Senioren Neuenhagen in passender Tracht einen „Steirischen Sirtaki“. Natürlich war auch an eine Kaffeepause gedacht.

Heute stehen eine Fahrradtour (Start 9 Uhr Gemeindezent-rum Herzfelde) und der große Gesundheitsmarkt von 10 bis 14 Uhr auf dem Rüdersdorfer Marktplatz auf dem Programm.

Am Mittwoch dreht sich dann alles um den Nachwuchs, denn im Kulturhaus beginnt um 9 Uhr ein Kindertag. Zu Gast sein werden vierte Klassen. Von 18 bis 19 Uhr bietet die Immanuel Klinik zudem einen Informationsabend für Schwangere und werdende Eltern an.