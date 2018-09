TSV-Frauen zahlten Lehrgeld

Christoph Laak

Premnitz Das haben sich die Fußballerinnen des TSV Chemie Premnitz sicherlich anders vorgestellt. Am 1. Spieltag der Fußball-Landesliga unterlagen die Chemikerinnen auf eigenem Platz gegen den 1. FFC Turbine Potsdam III unnötig mit 1:2.

„Wir haben richtig gut reingefunden, die erste Viertelstunde waren wir klar besser. Dabei kam aber nichts heraus", so TSV-Kapitänin Madlen Herrmann. Von den Gästen kam bis dahin auch wenig, dennoch gingen die Landeshauptstädterinnen mit 2:0 in Führung. Doch der TSV zeigte sich davon wenig geschockt und übernahm in den zehn Minuten vor der Pause noch einmal die Kontrolle über die Partie. Nach einer Flanke verlängerte Kathleen Lorenz und Colett Rampf konnte den Ball zum Anschluss über die Linie drücken.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der TSV das tonangebende Team. Richtig gute Chancen blieben aber Mangelware. „Wir haben uns nur wenige Chancen herausgespielt und diese dann auch nicht gut genutzt. Nach vorne ist das von uns auf jeden Fall ausbaufähig", verrät Herrmann, die sich mit ihrer Mannschaft letztlich geschlagen geben musste, aber dennoch positive Ansätze sah. „Es war auf jeden Fall besser als in der letzten Woche, daran kann man anknüpfen. Zumal unser Spiel eigentlich auch ganz ordentlich war."

Am kommenden Sonntag (9. September) geht die Fahrt zum FSV Borgsdorf. (cr)