MBSV-Frauen bissen sich durch

Ortrand Gleich zum Saisonstart mussten die Handballerinnen des MBSV Belzig zu ihrer weitesten Auswärtsfahrt in der Verbandsliga Süd antreten. Mehr als zwei Stunden dauerte die Tour nach Ortrand, doch mit einem 19:18-Sieg im Gepäck ließ sich die Zeit auf der Heimreise auch gut vertreiben.

Beide Teams hatten sich eine Woche zuvor im Landespokal gegenüber gestanden, doch da traten die Bad Belzigerinnen nur mit acht Spielerinnen an und verloren denkbar knapp. Zum Punktspielauftakt fehlten Trainer Denis Wandersee zwar auch wieder ein paar Spielerinnen, doch er konnte auf seinen Top-Rückraum mit Josefine Hoffmann, Jessica Zithier und Lisa Hermann zurück greifen. Dieses Trio sowie Janine Mattner - in ihrem vorerst letzten Spiel, sie geht für ein halbjähriges Auslandssemester in die Niederlande - erzielten auch die MBSV-Treffer.

Die Gäste konnten sich auf eine solide Deckung verlassen. Trainer Wandersee ließ defensiv decken, die Gastgeberinnen sollten ruhig aus dem Rückraum werfen. Das taten sie auch, doch die Versuche landeten entweder im Block oder wurden von der Torfrau Sara Kleetz entschärft.

Die Eintracht erzielte zwar das erste Tor der Partie, es sollte aber ihre letzte Führung des Tages gewesen sein. Aufgrund der starken Defensive bauten die Bad Belzigerinnen peu à peu ihren Vorsprung aus. Gerade über die zweite Welle spielten sie sehr erfolgreich. Als Mattner in der 23. Minute das 10:5 erzielte, fühlten sich die Gäste dann ein wenig zu sicher. Sie ließen in der Konzentration nach, die Südbrandenburgerinnen verkürzten zur Halbzeit auf 8:10.

Mit Beginn der zweiten Hälfte setzten die Eintracht-Damen auf mehr Aggressivität, die von den Schiedsrichtern auch nicht unterbunden wurde. Die Wandersee-Truppe wurde dadurch beeindruckt, aber nicht in Gänze. Den Gastgeberinnen gelang nun immer wieder der Ausgleich, doch die Gäste gaben stets die passende Antwort, gerieten nicht mehr in Rückstand.

„Es war nun kein schönes Spiel mehr, doch meine Mädels haben den Kampf angenommen und deshalb auch verdient gewonnen“, lobte Wandersee nach Spielschluss.

Dass es ein enges Spiel war, lag an der schlechten Chancenverwertung. Während Mattner von der rechten Seite sieben Tore erzielte, blieb es auf der Gegenseite ruhig. Egal wen der Trainer auf links spielen ließ, ob Leonie Göldner, Anne-Sophie Mutzek oder Emma Hermann, sie warfen daneben oder scheiterten an der starken Torfrau.

Der stand auf der Gegenseite Sara Kleetz aber in nichts nach. Sie entschärfte nicht nur drei Siebenmeter, sondern blieb auch in Eins-zu-Eins-Situationen die Siegerin, wie in der 58. Minute, als sie beim Stand von 19:18 die Nerven behielt.

Das nächste Spiel ist erst in der kommenden Woche, am 15. September beim Elsterwerdaer SV 94. Die Zwischenzeit möchte der Trainer nutzen, um eventuell eine neue Torhüterin zu finden. Zum Training sind zwei Mädchen eingeladen, die sich beweisen wollen.

MBSV: Kleetz, Meseberg, Mutzek, Reichhardt, Zithier 5, Hoffmann 3, Göldner, L. Hermann 4, Fiedler, E. Hermann, Okowiak, Mattner 7. (ter)