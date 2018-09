Höheren Sieg verpasst

Martin Terstegge\moz

Brandenburg Der Auftakt in die Brandenburgligasaison ist den Handballern des SV 63 Brandenburg-West gelungen. Sie besiegten das Team des SV Lok Rangsdorf verdient mit 25:21.

West-Trainer Sven Schößler hatte zuvor selbstbewusst verkündet, dass seine Mannschaft jeden Gegner dominieren wolle. Der Start verlief dann jedoch etwas schleppend. Nach knapp zehn Minuten stand es 4:4, weil die Gastgeber immer wieder Tore von Außen kassierten. Dabei sah Schlussmann Andy Witowski nicht glücklich aus, signalisierte aber, dass er sich der Problematik bewusst war.

Und in der Tat, die Rangsdorfer kamen noch weiter von Außen durch Magnus Walter oder Piotr Wozniak zum Abschluss, aber Witowski ließ sich nicht mehr überwinden, so dass bei beiden Werfern Resignation einsetzte. Bis zur Halbzeit musste der West-Torhüter nur noch viermal hinter sich greifen.

Im Angriff ließen die Hausherren den Ball schnell laufen, zogen die Lok-Deckung auseinander. Dabei erwischte Magnus Wybranietz einen guten Tag, zumindest in der ersten Hälfte. Er schaute den Lok-Torhüter genau aus, traf traumhaft. Er hatte großen Anteil daran, dass das West-Team in der 20. Minute mit 11:4 führte. Da die Gastgeber nicht all ihre „Hochkaräter“ versenkten, blieb die Tordifferenz zur Pause (15:8) erhalten. Mit viel Applaus wurde die West-Mannschaft in die Kabine verabschiedet.

Die Zuschauer honorierten den starken Auftritt der Brandenburger, die klare Handschrift des Trainers. Die Deckung war bissig, hatte durch Witowski auch einen tollen Rückhalt, der mit seinen präzisen Pässen immer wieder Tempogegenstöße einleitete und in der Offensive wurde umsichtig gehandelt. So konnte es im zweiten Durchgang weitergehen.

Obwohl Schößler nun einige Umstellungen vornahm, stand Jurij Benkendorf nun zwischen den Pfosten und Philip Kryszon fiel verletzt aus, gab es keine Unterbrechung im Spielfluss. In der 46. Minute traf Felix Meysel, der ein Garant in der Abwehrmitte war, zum 20:13, es sah nach einer „Handball-Gala“ der Hausherren aus.

In den nächsten drei Minuten gelang ihnen aber aus unerfindlichen Gründen nichts mehr. Als hätten sie Angst vor der eigenen Courage, häuften sich im Angriff die Fehlabspiele und sie kassierten hinten einfache Treffer, auch weil Benkendorf viel zu früh unten war und den Gegner geradezu einlud oben zu treffen. Schößler reagierte, brachte wieder Witowski. Da hatten die Gäste bereits auf 17:20 verkürzt.

Ehe aber die Partie komplett kippte, sorgten die West-Akteure wieder für klare Verhältnisse. Tom Kryszon und Christopher Witt (52.) bauten den Vorsprung wieder auf fünf Tore (22:17) aus, der als Basis für die restliche Zeit diente. Gegen einen stärkeren Kontrahenten hätte es „ins Auge gehen können“, aber man muss auch respektieren, dass es die West-Mannschaft selbst geschafft hat, wieder ins ruhige Fahrwasser zu gelangen. Der 25:21-Erfolg war verdient.

Mit dem Auftakt zeigte sich Trainer Sven Schößler, bis auf den Hänger in der zweiten Hälfte, sehr zufrieden: „Das Spiel hat gezeigt, dass wir uns zukünftig keine Schwächephasen leisten können. Doch für eine Saisonpremiere war das sehr ordentlich von meinen Spielern.“

Am kommenden Sonntag (9. September) geht die Fahrt zum HSV Wildau, allerdings ohne Philip Kryszon, der aus beruflichen Gründen für die nächsten drei Partien ausfällt.

West: Witowski, Benkendorf, Wybranietz 8/4, M. Schößler 1, Witt 1, Meysel 1, Stenzel 1, Teichert, Mandler 1, Fleischer 3, P. Kryszon 2, T. Kryszon 4.