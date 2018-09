Neuwagen gestohlen

Jana Reimann-Grohs

Oranienburg (MOZ) Am frühen Dienstagmorgen ist ein Pkw von einem freibegehbaren Grundstück im Bieberweg in Oranienburg gestohlen worden. Das Auto wurde dort am Montagvon seinem Besitzer gegen 19 Uhr vor der Garage abgestellt und ist am nächsten Tag gegen 6.15 Uhr als gestohlen gemeldet worden. Nach dem weinroten Audi A6 mit dem Kennzeichen B-VD555 wird derzeit gefahndet. Die Polizei sucht die Umgebung nach dem vermissten Fahrzeug ab. Der Sachschaden des Neuwagens wird auf mindestens 50 000 Euro geschätzt.