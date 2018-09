Vier Radfahrer am Montag teils schwer verletzt

dpa

Berlin (dpa) Insgesamt vier Radfahrer im Alter von sieben bis 92 Jahren sind am Montag in Berlin durch unachtsame Auto- und Lasterfahrer zum Teil schwer verletzt worden. Im Stadtteil Staaken zog sich eine 92-Jährige am Mittag schwere Bein- und Kopfverletzungen zu, als sie im Meydenbauerweg mit ihrem Fahrrad gegen eine geöffnete Autotür prallte. Der 29-jährige Autofahrer hatte die Tür seines geparkten Wagens plötzlich geöffnet.

Am Morgen war aus demselben Grund bereits ein jüngerer Radfahrer in Kreuzberg auf der Kochstraße verletzt worden. Er prallte gegen die plötzliche geöffnete Tür einer Autofahrerin, die auf der Busspur parkte. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer auf die Straße geschleudert. Sein Helm verhinderte schwere Verletzungen. Der Mann konnte das Krankenhaus nach kurzer zeit verlassen.

Ebenfalls am Vormittag wurde eine 34-jährige Radfahrerin in Friedrichshain durch einen abbiegenden Laster schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen bog ein 56-jähriger Fahrer gegen 10.30 Uhr mit einem Sattelzug von der Straße Am Oberbaum rechts in die Stralauer Allee ab und erfasste dabei die Radfahrerin. Sie fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radfahrschutzstreifen in gleicher Richtung. Sie wurde schwer verletzt.

Ein Siebenjähriger erlitt Arm-, Bein- und Kopfverletzungen, als er von einem 62-jährigen Autofahrer gegen 13.50 Uhr in Staaken auf dem Räcknitzer Steig erfasst wurde. Nach Aussagen des Autofahrers kam das Kind auf seinem Rad plötzlich hinter einem geparkten Lkw hervor. Er konnte dem kleinen Jungen nicht mehr ausweichen. Der Siebenjährige kam in ein Krankenhaus, der 62-Jährige erlitt einen Schock.