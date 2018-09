Kneipp-Verein für ganzheitliche Gesundheit

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Mit den Restarbeiten an der Kneipp-Anlage in Bahnitz in diesem Jahr wurde ein Stück hergerichtet, das mit Gründung des Kneipp-Verein entstand. Der Verein schaut 2018 auf eine 20jährige Geschichte zurück, angefüllt mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten.

20 der 44 Vereinsmitglieder feierten das kleine Jubiläum mit. Dabei waren auch Vice-Landtagspräsident Diester Dombrowski und Landesvorsitzender G. Beckmann. „Unser Anliegen“, so sagt es Mitglied Holger Schiebold, „kann per Zitat von Pfarrer Sebastian Kneipp erklärt werden: ‚Wenn die Menschen nur halb so viel Sorgfalt darauf verwenden würden, sich gesund zu erhalten, wie sie unbewusst Mühe verwenden, krank zu werden – die Hälfte der Krankheiten bliebe ihnen erspart.’“

Kneipp „war ein als Hydrotherapeut und Naturheilkundler bekannt gewordener bayerischer, römisch-katholischer Priester. Er ist der Namensgeber der Kneipp-Medizin und der Wasserkur mit Wassertreten usw., die schon früher angewandt, aber durch ihn erst populär wurden“, heißt es über Kneipp auf Wikipedia. Als Sohn eines Webers habe er früh den Wunsch gehabt, Pfarrer zu werden. Mit Unterstützung lernte er Latein und die Kräuterkunde kennen. Während der Zeit am Gymnasium erkrankte er, ob der der hygenischen Verhältnisse, an Tuberkulose. Im Theologie-Studium entdeckte er durch Zufall ein Buch des Arztes Johann Siegmund Hahn über die Heilkraft von kaltem Wasser, so heißt es auf der Internetseite www.kneipp.com zu seiner Vita. Selbstversuche u.a. in der kalten Donau hätten seinen Gesundheitszustand verbessert, er wurde von der Tuberkulose geheilt. Bereits als „Wasserdoktor“ bekannt entwickelte er ganzheitliche Gesundheitskonzepte für Körper und Geist.

Nach diesem Prinzip handeln auch die Mitglieder des Kneipp-Verein Rathenow. In den zurückliegenden 20 Jahren organisierten und erlebten die Mitglieder, zu beginn waren es neun, 148 Veranstaltungen. Heilkräuter spielten dabei eine Rolle, Pilzsammlungen, Radtouren und Laufen. Daneben wurden 20 Mitgliedervollversammlungen, ebenso viele Vorstandssitzungen und 18 Weihnachtfeiern zusammen verbracht. 15 Mal nahmen die Mitglieder an Gesundheitstagen teil und waren bei 14 Mühlenfesten dabei. „Bei den 13 Pilzwanderungen haben wir mal viel und auch mal nichts gefunden“, zählt Schiebold auf. Auch auf zwei Dampferfahrten und vier Tage der offenen Anlage in Bahnitz kann zurückgeschaut werden. Im Jahr 2000 bildete sich die erste Koronarsportgruppe aus dem Kneipp-Verein heraus. „Nach 15 Jahren gab es bereits fünf dieser Sportgruppen. Vor drei Jahren haben wir sie in die Hände der AWO gegeben“, sagte der Milower.

Mit dem 20-jährigen Bestehen schauen die Mitglieder auf das Geleistete zurück, was sie nicht immer geschafft hätten, wären sie nicht mit Geld- und Sachleistungen unterstütz worden. „Wir danken allen Unterstützern. Für die Reparatur des Kneipp-Pfades in Bahnitz sind wir besonders dankbar, ebenso für die Arbeit zum Kneipp-Pfad in Milow und zum Kneipp-Kita-Pfad in Milow. Ein besonderer Dank geht an die Damen Doris Geib, Edeltraud Kreitling und Sigrid Schiebold, die heute wie seit Jahren bereits, das Mühlenfest regelmäßig ausrichten.

Damit Mitglieder und Havelländer vom Engagement des Vereins noch viele Jahre etwas haben: „Will der Mensch gesund sein, ein langes Leben führen und die ihm von Gott gesetzte Bestimmung erfüllen, so muss er mit grosser Sorgfalt sowohl den ganzen Körper wie auch die einzelnen Teile desselben pflegen“, empfahl einst schon Kneipp.