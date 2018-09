Baustopp an Kirche Hohennauen

Simone Weber

Hohennauen Nachdem im Mai 2017 mit den umfänglichen Sanierungsarbeiten an der Dorfkirche Hohennauen, im ersten Bauabschnitt die komplette Sanierung und Neueindeckung des Turms, begonnen wurde, erfolgte Anfang Oktober 2017 die Aufstellung eines neuen 2,35 Meter hohen Kreuzes auf dem Turm. Mit den entsprechenden Wetterbedingungen begann in diesem Jahr die Neueindeckung des Daches des Kirchenschiffes.

Im Sommer kam es für mehrere Wochen zu einem Baustopp der Sanierungsarbeiten. Die durch die beauftragte Firma ausgeführten Dachdeckungsarbeiten im Kehlbereich des Kirchenschiffs wurden durch die Kirchengemeinde Hohenenauen beanstandet. So verlaufen die Dachziegel im Bereich des Ansatzes zwischen Kirchenschiff und Chorraum zu spitz und zu tief. „Zum Baustopp wurde zwar wenig öffentlich kommuniziert. Aber auch als Nichtfachmann sieht man, dass das Dach in bestimmten Bereichen des Kirchenschiff fehlerhaft eingedeckt wurde”, so ein Bürger, der BRAWO auf die Fehler bei den Dachdeckungsarbeiten ansprach. „Ich hoffe, dass im Innenraum der Kirche mit seiner kostbaren Ausstattung kein Schaden angerichtet wurde, wenn die Dacharbeiten so lange nicht fortgesetzt werden können. Ich habe gehört, dass es schon reingeregnet haben soll.”

In der Tat erfolgen die Sanierungsarbeiten im Umfang von rund 500.000 Euro für den ersten Bauabschnitt mit der stattlichen Summe von 375.000 Euro Fördermitteln aus Steuergeldern. 125.000 Euro trägt der Förderverein aus Spenden selbst bei. „Die Spender und der Steuerzahler haben ein Recht darauf, zu erfahren wie die Sanierungsarbeiten verlaufen”, so der Bürger, der an der Kirche ein Grab von Familienangehörigen pflegt, weiter.

Mittlerweile sind die Arbeiten am Dach der Dorfkirche Hohennauen wieder aufgenommen worden. Im zweiten Sanierungsabschnitt, der noch dieses Jahr beginnen soll, wird die Mauer des Kirchenschiffs trockengelegt sowie die Außenfassade saniert und neu gestrichen.