Spiele und Tänze rund ums Thema Musik

Thomas Berger

Reichenow-Möglin Schon in Kürze beginnen wieder die Intensivvorbereitungen für das Programm der neuen Karnevalsaison. Doch ihr Sommerfest, nunmehr schon seit einigen Jahren zur schönen Tradition geworden, lassen sich die Mitglieder des HSCC nicht nehmen. Schließlich ist das eine wunderbare Gelegenheit, einmal auch ganz für sich selbst dem Einfallsreichtum freie Bahn zu lassen und gerade das Miteinander zwischen den Arbeitsgruppen zu pflegen. Im turnusgemäßen Wechsel zeichnete am Sonnabend nun diesmal die Showgarde für die Festgestaltung verantwortlich. Gleich nach der Begrüßung am Mögliner Sportlerheim, wo viele später noch bis in den vorgerückten Abend zusammensaßen, ging es nachmittags erst einmal auf die beiden Trecker mit Anhänger. Die beschaulich-stimmungsvolle Überfahrt führte zur Badestelle am Reichenower Schlosssee, wo einige Badegäste aus dem Ort das Vergnügen hatten, als Zuschauer Zeuge der munteren HSCC-Spiele zu werden.

Bunt gemischt nach Alter und Formationen, hatten die vier Teams an ebenso vielen Stationen verschiedene Aufgaben zum Thema Musik zu bewältigen. Das aus Kindertagen bekannte Topfschlagen gehörte als Element dazu, unter dem Topf fand sich ein Zettel mit der Nummer für ein Lied, das ein anderes Teammitglied nun mit Hilfe einer Tastatur spielen musste – zum Erraten für die anderen. An einer anderen Station war auf Zeit ein HSCC-Gruppenbild zu puzzlen, nachdem es zuvor galt, ein Spaghetti in eine Macaroni „einzufädeln“ und in eine andere Macaroni zu übergeben. Seifenblasentransport über eine gewisse Distanz und Lieder samt Interpret erkennen erforderte dann beim Weiterrücken wieder den Einsatz aller.

Wieder zurück in Möglin, stand nicht nur die Auswertung dieses Wettbewerbs mit Siegerehrung an. Alle Formationen hatten zudem vorab den Auftrag erhalten, einen Auftritt beizusteuern, jeweils zu einem Thema. Bei Aerobic der Funken im Stil der 80er/90er-Jahre machten am Ende fast alle mit, die Funkengarde erhielt für ihre Flowerpower-Nummer viel Beifall, ebenso die Zuckerpuppen für Rock’n’Roll oder die Sternchen zum Thema Film und Fernsehen. Zum Schluss rockten die Hopfendohlen so richtig ab,zuvor hatten sich auch die Fünkchen zu Fußball ins Zeug gelegt.