Absolventen feiern 60.Jubiläum

Josefine Jahn

Seelow (MOZ) Wenn sich Absolventen nach 60 Jahren der Zeugnisübergabe immer noch regelmäßig treffen, darf es gern ein bisschen festlich zugehen. Dementsprechend hat zum Treffen der Elektriker, die vor sechs Jahrzehnten ihre Arbeiterbriefe in Seelow erhalten haben, eine Auswahl der Fanfarengarde Frankfurt aufgespielt. Die Bläser und Trommler interpretierten unter anderem ein Geburtstagsständchen, um die Jubilare hoch leben zu lassen.

Vor dem Festsaal des Waldhotels in Seelow wird auf diese Weise das diesjährige Klassentreffen musikalisch eingeleitet. Hans Korn, einer der Absolventen, hat alles organisiert und freut sich, seine ehemaligen Klassenkameraden sowie zwei ehemalige Lehrer wieder zu sehen. „Seit 2000 treffen wir uns jedes Jahr. Von 16 Lehrlingen damals sind noch neun am Leben. Zwei sind heute leider verhindert, aber alle anderen sind gekommen. Auch zwei Lehrer sind mit dabei“, sagt Korb, der sich zum Ingenieur hat ausbilden lassen. An oder um den Jahrestag der Zeugnisübergabe trifft sich die Gruppe und alle sind ihrer Berufsbranche, der Elektrotechnik, treu geblieben. „Wir sind auch alle in der Region geblieben, alle in Brandenburg verteilt.“

Die Treffen würden von allen sehr geschätzt, man tausche sich gerne aus und teile die gemeinsamen Erinnerungen. „In unserem Alter sind Erinnerungen stärker als die Gegenwart“, sagt Korn, der mit 77 Jahren einer der Jüngeren ist. Christel Meichsner und Herbert Schimmel sitzen auch mit an der Kaffeetafel. Beide waren damals junge Lehrer, gerade Anfang 20, als sie die Berufsschüler unterrichteten. „Wir kamen selbst aus dem Beruf und waren als Lehrer, was man heute als Quereinsteiger bezeichnet“, erinnert sich Herbert Schimmel. Er hat damals über ein Fernstudium in Potsdam die pädagogischen Grundlagen erlernt. Die jährlichen Absolventen-Treffen seien auch ihm ein Bedürfnis geworden.