Einsatz an Soldatengräbern

Doris Steinkraus

Seelow (Moz) Auf Initiative des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge weilen derzeit zwölf russische Soldaten in der Region. Sie sind Gäste des Wachbataillons des Bundesverteidigungsministeriums in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin. Sie werden von zehn Soldaten des Wachbataillons, einem Dolmetscher aus dem Bundessprachenamt und einem ehemaligen Stabsoffizier als Delegationsleiter betreut. „Nach Arbeiten auf dem deutschen Soldatenfriedhof, dem Waldfriedhof in Halbe, haben sie an der feierlichen Einbettung von 117 Gefallenen deutschen Soldaten teilgenommen“, berichtet Max - Georg Frhr. von Korff, Der Neuentempler ist Bundeswehrbeauftragter in Berlin u. Brandenburg bei Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. „Zum Programm gehören natürlich auch kulturelle und geschichtliche Exkurse. So wurde das Deutsch-Russische Museum Karlshorst besucht und gab es eine Führung sowie Stadtrundfahrt in Berlin und Potsdam.“ Zwei Tage wird gemeinsam auf dem St. Hedwigsfriedhof IV in Berlin gearbeitet, dann kommen die russischen Soldaten in die Seelower Region. Am Mittwoch besuchen sie die Seelower Gedenkstätte, legen dort einen Kranz nieder. Von dort geht es zur Kanu-Station Quappendorf. Untergebracht werden die Gäste im Schloss Trebnitz.

Am Donnerstag arbeiten die Soldaten auf dem sowjetischen Soldatenfriedhof in Lebus. Dort findet dann am Freitag die feierliche Einbettung von 60 gefallenen Sowjetsoldaten statt.

Die russischen Soldaten sind etwa 30 km süd-ostwärts von St. Petersburg stationiert und gehören dem 90. besonderen Suchbataillon der russischen Streitkräfte an. „Dieses Bataillon ist hauptsächlich damit beschäftigt, auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkrieges in Russland Gefallene, Waffen und Munition zu bergen“, informiert von Korff. Das Bataillon arbeite sehr gut mit den Umbettern des Volksbundes zusammen und dies schon 25 Jahre.

Die gemeinsame Arbeit von Soldaten der Bundeswehr und Soldaten der Russischen Streitkräfte startet zum ersten Mal in 2007 in Russland. „Seitdem finden jedes Jahr im Wechsel gemeinsame Arbeitseinsätze statt, bei denen kulturelle und geschichtliche Themen nicht zu kurz kommen“, betont von Korff. Der Volksbund finanziere diese Einsätze, sofern nicht in Kasernen übernachtet werden kann. Alle Teilnehmer erhalten ein kleines sogen. „Handgeld“ (weniger als 5 Euro) pro Tag. Diese gemeinsamen Einsätze sollen dem Frieden und gegenseitigen Verstehen dienen, getreu dem Motto des Volksbund „Versöhnung über den Gräbern - Arbeit für den Frieden!“

„Als Beauftragter des Volksbundes für die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr in Berlin und Brandenburg hatte ich die Aufgabe und Ehre diese gemeinsamen Arbeitseinsätze seit 2007 zu planen, vorzubereiten und durchzuführen“, erklärt der einstige Bundeswehroffizier aus Vierlinden.

Öffentliche Umbettungsfeier, 7. September, 11 Uhr, russischer Soldatenfriedhof Lebus