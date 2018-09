SPD bleibt auf Platz 4 – Müller immer unbeliebter

dpa

Berlin (dpa) Die Berliner SPD verharrt in ihrem historischen Umfragetief: Mit gerade 17 Prozent bleiben die Sozialdemokraten wie vor einem Monat auf Platz 4 im Parteienranking. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) rutscht in der Beliebtheit sogar noch weiter auf jetzt Platz 7 ab, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag der „Berliner Zeitung“ hervorgeht.

Zwar konnten sich alle Senatsmitglieder nicht verbessern, doch Müller machte mit minus 0,3 Punkte den größten Sprung nach unten. An der Spitze liegen weiterhin Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD).

Würde das Abgeordnetenhaus am Sonntag neu gewählt, ginge die Linke mit 21 Prozent als Sieger hervor. Es folgten die CDU (19 Prozent) und die Grünen (18 Prozent). Bis auf die Grünen (+ 1) konnten die drei anderen Parteien im Vergleich zur Juli-Umfrage keine Wähler dazu gewinnen. Die AfD und die FDP büssten leicht an Zustimmung ein und kämen mit Verlust von je einem Prozentpunkt auf 12 und 6 Prozent.