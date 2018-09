Familientreff der Schützes aus Marxdorf

Familienfoto: Traditionell haben sich alle Schütze-Nachfahren auf dem Marxdorfer Backenberg zu einem Familienfoto zusammengefunden. Zum nächsten Treffen in fünf Jahren kann es mit in die Dia-Show aufgenommen werden. © Foto: Matthias Lubisch

Josefine Jahn

Marxdorf (MOZ) Vor 20 Jahren fing es an, nun haben sich Nachfahren der Eheleute Friedrich und Elisabeth Schütze zum vierten Mal in Marxdorf getroffen. Dort hat die Familie einst ein Lehngut besessen. Heute sind Mitglieder der Schützes bis Süditalien vertreten. Etwa 80 von ihnen kamen nun zusammen.

Für den Fotografen ist es eine Herausforderung, alle Familienmitglieder auf ein Bild zu bekommen. Seit dem letzten Treffen der Schütze-Nachkommen vor fünf Jahren sind wieder neue Familienmitglieder dazu gekommen. Traditionell versammeln sich für das Foto alle auf dem Marxdorfer Backenberg. Zuvor waren alle gemeinsam in der Marxdorfer Kirche zur Andacht, haben einen Rundgang über den Friedhof gemacht und sind am ehemaligen Gutshof vorbei gelaufen, auf dem Friedrich Schütze und seine Frau Elisabeth, geb. Höhne, einst zu Hause waren, als Lehnsherren dort arbeiteten. „Tante Röschen und Onkel Karl sind unsere Ältesten“, sagt Sabine Neumann, die die Organisation des Treffens mit viel Unterstützung in die Hände genommen hat. „Und die jüngste ist gerade fünf Monate alt.“ Die kleine Nora ist Tante Röschens, Theresa Grabs’, Urenkelin. Die 87-Jährige wohnt heute in Neuendorf im Sande und ist eine Enkelin von Friedrich und Elisabeth, die am 1. April 1886 geheiratet haben. Für Sabine Neumann und andere ihrer Generation sind Elisabeth und Friedrich Schütze Urgroßeltern. „Unsere Urgroßeltern hatten 13 Kinder“, sagt Sabine Neumann anerkennend.

Die Petershagenerin hatte vor 20 Jahren gemeinsam mit ihrer Tante Elisabeth Semrock den Beschluss gefasst, die Sippe zusammen zu holen. Die beiden Frauen hatten sich damals beim Arzt getroffen und festgestellt, dass man sich in Familie meist nur zu traurigen Anlässen, wie Beerdigungen treffe. „Das wollten wir ändern und alle zu Lebzeiten zusammen bringen“, sagt Sabine Neumann. Für das diesjährige Treffen hat sie Birgit Netzel, geb. Semrock als eine von vielen Unterstützerinnen gehabt. In Vorbereitung wurde die Tischtennishalle in Marxdorf geschmückt, wo am Nachmittag alle zusammen Kaffee und Kuchen genießen, während eine Dia-Show Bilder vergangener Treffen, sowie Aufnahmen von Taufen und Hochzeiten projiziert.

Ein weiterer Hingucker ist an diesem Tag der Familienstammbaum. Auf acht Metern Papier sind die Vorfahren der Feiernden zusammen getragen worden. „Onkel Edmund, ein Großonkel aus der Schütze-Sippe, hat 1937 den Stammbaum erstellt. Mein Schwager ernst hat ihn nun vervollständigt. Vielen lieben Dank“, sagt dazu Sabine Neumann in einer Ansprache. Bis ins Jahr 1530 geht der Stammbaum zurück. Von den lebenden Schützes seien die meisten „ziemlich bodenständig geblieben“, sagt Sabine Neumann. Die meisten seien in Märkisch-Oderland oder Oder-Spree beheimatet. Einige wenige hat es weiter weg verschlagen. Bis nach Norditalien sind Nachfahren gezogen, manche kommen aber in die Brandenburger Heimat zurück. Dass viele es zum Treffen geschafft haben, freut die Petershagenerin, die feststellt, dass vieles wiederkehrt. Wenn früher die Kinder zum Lernen auf die Höfe der Onkel geschickt wurden, so helfen sich die Jüngeren nun bei der Jobsuche, haben in ihren Regionen eigene Vernetzungen geschaffen. „Wir können den Jungen zeigen, was Familie heißt“, sagt Sabine Neumann glücklich. „Wenn Friedrich und Elisabeth und alle, die uns voraus gegangen sind uns alle so sehen könnten – sie wären bestimmt sehr stolz auf uns“, vermutet sie.