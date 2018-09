Nach Rot ein halbes Dutzend Gegentore

Heiko Hempel

Guben (MOZ) So schnelllebig ist nur der Fußball: Nach dem 8:0-Auftaktsieg gegen den Namensvetter aus Vetschau und der damit verbundenen Tabellenführung in der Landesliga Süd wurde die Mannschaft von Blau-Weiß Briesen beim Brandenburgliga-Absteiger BSV Guben Nord schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, und das mit einem 1:6 (1:0) ziemlich unsanft, aber auch unnötig.

Trainer Ronny Pesch war nach dem Abpfiff sichtlich angefressen aufgrund der unnötigen, aber berechtigten Roten Karte gegen Jakob Naskrenski in der 53. Minute. Es war dies der Knackpunkt, denn zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste durch ein Tor des aufgerückten Innenverteidigers Ronny Anke mit 1:0 (35.).

Die Briesener hatten eine gute erste Halbzeit gespielt und durch den agilen Kevin Schübler auch zwei gute Gelegenheiten, schon früher in Führung zu gehen. Vom Gastgeber war in den ersten45 Minuten wenig zu sehen. Und wer weiß, wie sich das Spiel entwickelt hätte, wenn Blau-Weiß-Kapitän Mathias Klein kurz vor der Pause nicht am besten Gubener, Torhüter Danny Hübner gescheitert wäre.

So aber nahm im zweiten Abschnitt das Unheil seinen Lauf. Für sein ebenso unnötiges wie überzogenes Einsteigen im Zweikampf wurde Naskrenski zu Recht des Feldes verwiesen. Dies spielte den Gastgebern natürlich in die Karten, nur sieben Minuten später erzielten sie durch Arkadiusz Waszkowiak den Ausgleich. Die Gubener witterten Morgenluft, nutzten das Momentum und drehten durch Kevin Hauf (66.) und einen Elfmeter von Christian Schulze (68.) die Partie.

Den Einheimischen gelang jetzt alles, viel lief dabei über die rechte Seite. Die Gäste waren ihrerseits mental nicht in der Lage, mehr zu laufen als die Gubener, um die Unterzahl zu kompensieren. Zudem agierten die Briesener viel zu passiv, kassierten so in der Schlussphase noch drei Gegentreffer durch Tobias Noack (78., 90.) sowie einen weiteren Strafstoß des ebenfalls eingewechselten Patryk Mrowca, wobei Keeper Gerard Binder zumindest bei einem Treffer nicht gut aussah. Am Ende also eine derbe Klatsche für die Gäste, mit der nach der ersten Halbzeit sicher niemand gerechnet hatte. Jetzt bleibt etwas Zeit, um die Wunden zu lecken und nach der Pokalpause und zwei sicher intensiven Trainingswochen gut vorbereitet in das Heimspiel gegen Frankonia Wernsdorf zu gehen. (hhe)

Blau-Weiß Briesen: Gerard Binder – Tino Gottschalk, Ronny Anke, Emilio Schön, Philipp Sellmann – Rocco Zalenga (63. Philipp Ockert), Dominik Jahnke, Dennis Lucke (82. Danilo Ballhorn) – Kevin Schübler (46. Björn Zickerow), Mathias Klein, Jacob Naskrenski

Schiedsrichter: Felix Alich (Cottbus) – Rote Karte: Naskrenski (53./Foulspiel) – Gelb/Rot: Sven Hähnel (BSV Guben/85.) – Zuschauer: 130