Kai Beißer

Wernsdorf (MOZ) 4:1 nach 0:1-Pausenrückstand: Germania Schöneiche hat in der Fußball-Landesliga Süd einen am Ende deutlichen Auswärtssieg bei Frankonia Wernsdorf gelandet. Nebenbei war es für Trainer Ronny Huppert eine erfolgreiche Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.

Drei Halbserien lang hatte Ronny Huppert in Wernsdorf gewirkt, in der Rückrunde der Saison 2016/17, die mit dem Meistertitel in der Landesklasse Ost endete, sowie in der vergangenen Spielzeit als Landesliga-Neuling von 44 Partien 23 gewonnen, hinzu kamen neun Unentschieden, was einen Punkteschnitt von genau 2,0 pro Partie bedeutete.

Die Rückkehr zu seinem Heimatverein nach Schöneiche war für den mittlerweile 44-Jährigen zum einen eine emotionale Entscheidung, in Unfrieden gegenagen ist er beim SV Frankonia nicht. „Aber es gab kein zeitnahes Angebot für einen neuen Vertrag“, sagt Huppert über die Situation vor der Sommerpause.

Nun also das erste Gastspiel als Germania-„Doppelspitze“ mit René Kanow in Wernsdorf. „Natürlich habe ich mich gefreut, die Mannschaft wiederzusehen. Die Begrüßung war herzlich, dann ruht das Ganze für 90 Minuten – und nach dem Spiel gab es das eine oder andere gemeinsame Bier“, beschreibt „Huppi“ den Freitagabend.

Nach einem guten Start der Gäste waren die Wernsdorfer vor der Pause die bessere Mannschaft, kamen durch Phil Kusche, Marc Lüdke und Kapitän Roland Richter zu guten Möglichkeiten. Das 1:0 erzielte dann mit Stephan Gill ausgerechnet ein Ex-Schöneicher (45.). „Letztlich ist es natürlich egal, wer die Tore macht, aber das sind eben diese Geschichten, die das Leben schreibt, dass ein Spieler gegen seinen alten Verein trifft“, sagte Huppert. „Die Führung der Wernsdorfer war völlig verdient. Wir hatten Glück, dass wir nicht noch mehr Gegentreffer kassiert haben. Die Mannschaft war nicht bereit, Kampf- und Laufbereitschaft des Gegners mitzugehen“, kritisierte der Germania-Trainer.

In der Kabine gab es dann aber wohl die passenden Worte samt einer taktischen Umstellung, jedenfalls lief es bei den Schöneichern fortan deutlich besser, während die Gastgeber unverständlicherweise fast nur noch mit langen Bällen auf Torjäger Richter operierten. Fast folgerichtig fielen auf der Gegenseite die Tore, wobei das Trainer-Duo mit der Einwechslung des Doppeltorschützen Tu Pham (65., 69.) zudem ein glückliches Händchen bewiesen hatte.

Das 3:1 für die Gäste erzielte Kapitän David Karlsch fast von der Mittellinie, als er Frankonia-Keeper Rico Prominski überraschte. „Das ist das Risiko eines mitspielenden Torwarts, David aber auch ein erfahrener Spieler, dem mit seiner Klasse eben auch solche Treffer gelingen“, urteilte Huppert. Das 4:1 des ebenfalls eingewechselten David Seifert in der Schlussminute ließ den Sieg dann vielleicht etwas hoch ausfallen.

Dass da kurzzeitig ein Teil das Flutlichts ausgefallen war, passte aus Sicht der enttäuschten Wernsdorfer ins Bild. Trainer Norbert Welzel sprach nach der zweiten deutlichen Niederlage – zuvor 0:4 bei Dynamo Eisenhüttenstadt – denn auch von einem Fehlstart. Die Schöneicher stehen derweil bei vier Punkten – macht für das Duo Huppert/Kanow einen Schnitt von 2,0 ...

Germania Schöneiche: Andrew Gilmour Graham – Christian Heu, Christopher Schmidt, Martin Gruner, Felix Schäfer – Paul Mitscherlich, Nico Crusius (57. Tu Pham) – David Karlsch, Kevin Kühnel – Johannes Südbeck, Dawid Panek (46. Daniel Seiferth)

Schiedsrichter: Sebastian Rother (Beelitz) – Zuschauer: 125