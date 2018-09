Punkteteilung geht in Ordnung

Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) 2:2 endete die Partie zwsichen dem FSV Union Fürstenwalde II und dem 1. FC Guben in der Fußball-Landesliga Nord, wobei alle vier Tore in der zweiten Halbzeit fielen.

Das 1:0 für die Gastgeber unmittelbar nach der Pause erzielte Jason Rupp, der nach einem abgewehrten Freistoß von Mert Sait dessen zweite Flanke am langen Pfosten ungehindert einnicken konnte (46.). Die Gäste operierten viel mit langen Bällen, die zu verteidigen die Fürstenwalder oft nicht das richtige Mittel fanden. Die Gegentore fielen binnen vier Minuten aber nach Standards, als Kamil Rajchel mit einem Kopfball genau die Lücke fand (74.) und Mateucz Bieresniewicz nach einer nicht ausreichend geklärten Ecke aus dem Gewühl heraus traf (77.).

Die Spreestädter retteten einen Zähler, weil der eingewechselte Erik Steinmetz in der Schlussminute eine super Idee hatte, im Zentrum Sait bediente und der 20-Jährige kurz vor der Strafraumkante einschob.

In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber spielbestimmend, die Gubener hatten auf Konter gelauert und waren dabei stets gefährlich. Zweimal verhinderte Sebastian Drömert im Tor des FSV Union II einen Rückstand seiner Mannschaft. Insofern ging die Punkteteilung am Ende auch in Ordnung. Die Domstädter bleiben zudem nach dem 2:1-Auftakterfolg bei Glückauf Brieske/Senftenberg ungeschlagen. „Die Saison hätte schlechter beginnen können, auch wenn erneut ein Sieg möglich gewesen wäre“, urteilte Spielertrainer Christian Mlynarczyk. (kb)

FSV Union Fürstenwalde II: Sebastian Drömert – Sharam Naseri, Enrico Below, El Paflo Idriss – Romeo Bezill, Tim Lehmann, Mert Sait, Mohammad Bayat (68. Erik Steinmetz) – Jason Rupp, Christian Mlynarczyk, Nisarahmad Nikzad (84. Tim Gessing)

Schiedsrichter: Marvin Theißig (Erkner) – Zuschauer: 32