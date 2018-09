Linke lehnt Vergleich mit Ex-Abgeordneten Jürgens ab

dpa

Potsdam (dpa) Die brandenburgische Linke-Fraktion lehnt einen Vergleich im Streit um die Kündigung des früheren Linke-Abgeordneten Peer Jürgens ab. Das Arbeitsgericht werde deshalb am 9. Oktober ein Urteil sprechen, sagte Fraktionschef Ralf Christoffers am Dienstag in Potsdam.

Das Gericht hatte zuvor einen Kompromiss ausgearbeitet. Demnach sollte der wegen Betrugs verurteilte Jürgens sein normales Gehalt rückwirkend bis Ende Juni erhalten sowie eine Abfindung von 40 000 Euro bekommen. Dem Kompromiss hätten aber beide Seiten zustimmen müssen.

Die Linke-Fraktion hatte ihrem damaligen bildungspolitischen Referenten Jürgens im Februar zunächst außerordentlich und später ordentlich gekündigt. Hintergrund war eine Verurteilung des 38-Jährigen im Oktober 2017 zu einem Jahr auf Bewährung wegen gewerbsmäßigen Betrugs mit Steuergeldern.

Laut Urteil des Potsdamer Landgerichts hatte Jürgens während seiner Zeit als Abgeordneter von 2004 bis 2014 zehn Jahre lang dem Landtag falsche Wohnsitze gemeldet. Dadurch kassierte er Zuschüsse in Höhe von insgesamt 87 000 Euro.