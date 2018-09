Kalender als Verkaufsschlager

MOZ

Wriezen Rund 800 Besucher nutzten den Sonntagnachmittag für einen Ausflug ins Wriezener Wildgehege. Dort hatten die Mitglieder des Vereins Wildgehege Wriezen rund um Wilfried Böttcher zum diesjährigen Wildgehegefest eingeladen. „Bei herrlichstem Sonnenschein führte Dr. Böttcher die zahlreichen Gäste durch das Wildgehege und beantwortete viele Fragen“, berichtet Xenia Krämer vom Verein. Die Kinder konnten sich von Mitarbeitern der Kita „Marie Juchacz“ aus Wriezen schminken lassen. Zahlreiche Firmen aus der Region stellten Sachpreise für die Tombola zur Verfügung und der Kreissportbund hatte eine Hüpfburg aufgebaut. Bei den Mitgliedern der IG Bogenschießen „Furor Celva“ aus Prötzel konnten die Besucher ihre Fertigkeit im Umgang mit Pfeil und Bogen unter Beweis stellen, so Xenia Kremer weiter. Desweiteren ermöglichte Bauer Korn mit seinem muskelbetriebenen Karussell den Kindern und auch den die Kurbel bedienenden Eltern und Großeltern ein unvergessliches Erlebnis. „Großer Beliebtheit erfreuten sich auch dieses Jahr wieder die Kutschfahrten durch das Wildgehege mit dem Naturhof Gaßmann aus Altreetz. Zusätzlich veranstaltete der Naturhof in diesem Jahr erstmalig Kinderreiten. Der Duft von Zuckerwatte und frischen Crepes aus dem Eiswagen der Familie Muderack aus Harnekop rundete das Gesamtbild ab.“ Und die „Jagdhornbläser Oderbruch“ brachten in regelmäßigen Abständen waidmännische Klänge zu Gehör. Der Wildgehegekalender 2019 war pünktlich zum Fest fertiggestellt worden und ein Verkaufsschlager.