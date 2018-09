Aus „Coming soon“ wurde kommt gar nicht

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) So wirklich überrascht war wohl niemand am Montag im Falkenseer Stadtentwicklungsausschuss, als der Vorsitzende Hans-Peter Pohl (CDU) die Stellungnahme der SeeCarré-Planer vorstellte. Das Projekt sei tot, so Pohls einleitende Worte. Eine Realisierung des ursprünglichen Konzeptes sei in dieser Form nicht mehr möglich, teilte Sven Grundmann, Geschäftsführer der Projektentwicklungs GmbH, schriftlich mit. Man arbeite derzeit an einem neuen Konzept, das neben Einzelhandel auf eine Büro- und Wohnnutzung setzen werde. Geplant sei, das neue Konzept in der Ausschusssitzung am 8. Oktober vorzustellen.

Eigentlich sollte es in diesem Jahr noch eröffnen, so hieß es jedenfalls 2011 als mit der Planung begonnen wurde. Doch dann kam es immer wieder zu Verzögerungen, unter anderem wegen fehlender Baugenehmigungen. Noch dazu habe sich im Laufe der Zeit die Marktlage verändert, wie es in dem Schreiben weiter heißt. Onlinehandel und Discounter setzten den klassischen Einzelhandel unter Druck und viele Firmen aus dem Textil- und Elektronikbereich würden zur Zeit nicht mehr expandieren oder sogar „einen harten Sanierungskurs fahren“. Somit könne man 50 bis 60 Prozent der Centerauslastung nicht mehr mit den geplanten Mode-Anbietern realisieren. Dazu käme der Ausbau des Havelparks, der eine Vermietung des SeeCarrés erschwere. Die Wirtschaftlichkeit des Centers sei so nicht mehr gegeben und daher habe man sich entschlossen, Alternativen zu entwickeln, kann man dem Schreiben entnehmen.

Man versuche, so Grundmann, die bisher schon gewonnenen Handels- und Gastronomiemieter im Rahmen eines „reduzierten Einzelhandelsprogramms“ für die zukünftige Ausrichtung zu gewinnen und werde zusätzlich Wohnungen als Kernnutzung etablieren.

Keiner wolle, dass da eine Investruine rumsteht, sagte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) und begrüßte es daher, dass sich die Planer nach Alternativen umsehen. Allerdings müsse dann auch wieder ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Welche Auswirkung die Nutzungsänderung des Investors auf die geplanten Kreisverkehre in Falkensees Zentrum habe, sei noch nicht endgültig geklärt. Telefonisch wurde aber die Bereitschaft der Projektentwickler signalisiert, sich weiter an deren Bau zu beteiligen. Die Stadt möchte immer noch 2019 gleichzeitig mit dem Bau der zwei Kreisverkehre nördlich und südlich des Tunnels in der Dallgower Straße beginnen.