Ermittlungen nach unangemeldeter Aktion für Pro Chemnitz

Jüterbog (dpa) Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt zu einer unangemeldeten Aktion in Jüterbog (Teltow-Fläming), mit der die Initiatoren die AfD-Aktion am Samstag in Chemnitz unterstützen wollten. Die Ermittlungen dauerten an, Zeugen weiter befragt, ein politischer Hintergrund werde nicht ausgeschlossen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West am Dienstag auf Anfrage. Etwa 100 Teilnehmer hatten sich am Samstag in der Stadt zusammengefunden.

Nach einem Bericht der Online-Ausgabe der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ vom Dienstag hatten sie sich vor dem Rathaus versammelt. Mit Brandenburg-, Deutschland- und Jüterbog-Fahnen sowie Transparenten posierten sie vor dem historischen Gebäude für ein Foto. Es wurde dann auf Facebook als Unterstützung für die ebenfalls am Samstag in Chemnitz organisierten Proteste von AfD und Rechtsextremen bei Pro Chemnitz gepostet.

Jüterbogs umstrittener Bürgermeister Arne Raue (parteilos) hatte später auf seiner privaten Facebookseite gepostet: „Ich danke euch für den Mut und die Entschlossenheit.“ Raue hatte bereits 2015 für bundesweite Schlagzeilen gesorgt, als er seine Bürger vor Kontakten mit Flüchtlingen warnte, weil sie angeblich ansteckende Krankheiten verbreiteten. Später kritisierte er wiederholt die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung als katastrophal.

Nach Hinweisen von Bürgern sei die Polizei auf die Aktion aufmerksam geworden, sagte der Sprecher. Kurz nach 19.00 Uhr waren die Teilnehmer zusammengekommen. Nach dem Foto habe sich die Menge schnell aufgelöst. Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz wurde erstattet, hieß es.