Der Berg ruft

Erhard Herrmann

Brandenburg (MOZ) Ein großer Rummel war nicht zu erwarten beim Weinfest auf dem Marienberg. Den wollen die Gäste auch gar nicht. Geschätzt wird die Geselligkeit. „Nette Leute bei einem Gläschen Wein treffen, die nachbarschaftliche Atmosphäre genießen, den einen oder anderen erlesenen Tropfen kosten und ein Imbiss zwischendurch – das war unsere Idee“, erklärte die Vorsitzende des Förderverein Marienberg Dr. Margrit Spielmann. Zusammen mit der BAS GmbH und der Lebenshilfe Werkstatt Brandenburg an der Havel hatten sie zu diesem Event eingeladen. Die meisten der Besucher fühlten sich dann auch ganz schnell wohl und informierten sich über die Weinanbaugebiete in der Umgebung. Wobei mancher Besucher überrascht war: Wein aus Brandenburg. Wächst der überhaupt hier in der Gegend? „Und wie, probieren sie doch einfach mal“, riet Dirk Michler der 2. Vorstand des Vereins Lebenshilfe. Denn auch die Lebenshilfe ist unter die Winzer gegangen. Sie präsentiert eine Kostprobe des ersten Jahrgang vom „Lebenswerk“. Die Trauben dafür wurden auf der eigenen Weinplantage angebaut. Auch bei der diesjährigen Rekordernte des Weinberges der BRAWAG auf dem Marienberg hat der Verein mitgeholfen. Das geschmackliche Ergebnis des 2017er Jahrgang vom „Marienbergwassers“ schenkte der Förderverein Bürgerpark in kleinen Proben aus. Das Weinfest ist nur eine von zahlreichen Veranstaltungen, um eine nachhaltige Nutzung und den Erlebnischarakter wieder zu vereinen. Mit dem Kindertagsfest, der Lebens-Art- Messe, Taschenlampenkonzert, Sommerfest der Musikschule oder der Ostereier- Aktion kehrt wieder Leben auf den Berg zurück. Auch die Freilichtbühne soll effektiver genutzt werden. Dazu gehört eine Überdachung. Erste Gelder dafür wurden schon vom Lions Club Brandenburg an der Havel zur Verfügung gestellt. „Wir wollen den Marienberg wieder zu einem lukrativen Ausflugsziel machen. An die alten Traditionen anknüpfen. Mit einer gesunden Mischung aus Plätzen zur Erholung, für Ausflüge und Veranstaltungen soll hier ein Bürgerpark entstehen“, resümierte Margrit Spielmann.