Von wegen Schlafstadt

Silvia Passow

Falkensee ow

Das Stadtfest in Falkensee zog nicht nur die Einwohner in Scharen an, auch Besucher aus Spandau und dem Umland kamen, ließen sich anziehen von der bunten Vielfalt einer Stadt, die letzten Samstag ihre großen und kleinen Attraktionen vorstellte. Künstler und Gewerbetreibende zeigten was die Stadt abseits vom Mainstream zu bieten hat. Vereine und Interessengemeinschaften waren dabei, von jung bis alt. Die Besucher konnten sich informieren und mitmachen oder einfach nur entdecken und kennenlernen. Und die Falkenseer nutzten die Chance, kamen mit Nachbarn ins Gespräch, entdeckten die vielen Facetten ihrer Stadt, feierten gemeinsam.

Rund um den Gutspark ging es etwas ruhiger zu, die Kunstmeile lud zum Flanieren ein. Hier schöne Bilder, dort kreatives Kunsthandwerk, einzigartige Schmuckstücke von Künstlerhand und hier und da die Möglichkeit die eigene Kreativität zu entdecken. Denn einige der Künstler luden zum Mitmachen ein. Köstliche Gerüche verführten zum Probieren von Speis und Trank. Umrundet von den Markständen lud die Bühne des Demokratieforums zum Zuhören und Mitdiskutieren ein. Falkenseer waren hier aufgefordert sich tatkräftig an der Entwicklung der Stadt zu beteiligen. Auf einer Pinnwand wurden Wünsche, Kritiken und Anregungen gesammelt. Auch hier zwischendurch Musik zum Mitwippen und viele Gelegenheiten, um miteinander ins Gespräch zu finden.

Party- und Feierstimmung gab es vor der Bühne auf dem Campusplatz. Auch hier wieder reichlich Gelegenheit die Stimme zu ölen oder den Gaumen zu verwöhnen. Ein abwechslungsreiches Programm fesselte die Zuschauer bereits am Nachmittag, zog sich bis weit in den Abend hinein und fand sein Finale in einem Feuerwerk. Dass Musik nicht unbedingt auf eine Bühne begrenzt sein muss, bewies die Falkenseer Trommelgruppe SambaBeazz. Sie zog zur Eröffnung mit heißen Rhythmen durch die Gassen aus Marktständen. Rückzugsraum bot die Falkenseer Stadtbibliothek, die am Nachmittag geöffnet hatte.

Ins Gespräch kommen, galt auch für die politischen Parteien und Vertreter der Stadt. Sämtliche Parteien waren vertreten, zwanglos konnte hier mit den Stadtverordneten geplaudert und die eine oder andere Frage beantwortet werden.

Und auch die Kleinsten hatten ihren Spaß, mit dem Bühnenprogramm, den vielen Mitmachaktionen, wie basteln, Kinderschminken, Tombola und Ratespielen. Viel strahlende Gesichter auch bei den aufgebauten Spiel- und Spaßgeräten zum Turnen und abheben. Ein Fest für die ganze Familie, hier konnte jeder etwas für sich selbst und die Vielfältigkeit der Stadt und ihrer Bewohner entdecken. Ausgeschlafen Prinzessin!