In Stolpe-Süd wird der Spielplatz erneuert

Roland Becker

Stolpe-Süd (MOZ) Stolpe-Süd legt an Einwohnern zu: In diesem Fall wird es sich um Feen, Elfen und Zwerge handeln. Deren neue Heimat: der einzige Spielplatz in dem Ortsteil auf der anderen Seite der Havel. Der 2001 errichtete und mächtig in die Jahre gekommene Spielplatz in der Straße Freiheit soll gründlich aufgefrischt werden. Man könnte auch sagen: Es entsteht ein völlig neues Spielerlebnis. Bei einem Workshop im Dezember vorigen Jahres hatten 16 Kinder ihre Wünsche gezeichnet und zugleich das Thema des Spielplatzes ganz demokratisch abgestimmt: Fast zwei Drittel der Kids entschied sich damals für „Verwunschener Wald“. Feen & Co. werden also demnächst auf den Spielgeräten und Bänken Platz nehmen.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des jüngsten Hauptausschusses gaben dessen Mitglieder grünes Licht für die Vergabe der Bauarbeiten. Die Stadt hat ein Budget von 60 000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Märchenfiguren sind teilweise zum Spielen gedacht, wie es bei der Wippe der Fall ist. Andere dienen als schmückendes Beiwerk. Zum Vergnügen werden die Kinder in Stolpe-Süd ein Spielgerät mit Turm, Rutsche und Klettermöglichkeit bekommen. Dazu gesellen sich eine Nestschaukel, eine Balancierstrecke und ein Sandspieltisch. Außerdem wird es mehrere, teils überdachte Sitzgruppen geben. Die Spielelemente werden aus Robinienholz hergestellt.

Mit der Auswahl der Spielgeräte hat sich die Verwaltung an den von den Kindern gemalten Wünschen orientiert. Auf den Zeichnungen waren vor allem Kletter- und Balancierelemente sowie eine Nestschaukel zu sehen. Erhalten bleibt die Tischtennisplatte und das Feld für Streetball. Dabei werden der Sport- und der Spielbereich räumlich voneinander getrennt.

Die Arbeiten sollen, sofern die Geräte pünktlich geliefert werden, Ende Oktober beginnen, die Bauzeit wird auf zwei bis drei Wochen geschätzt. (rol)