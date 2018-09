MOZ

Frankfurt (Oder) Am frühen Dienstagmorgen bemerkte die Fahrerin eines Busses einen Mann, welcher offensichtlich in ihrem Fahrzeug urinierte.

In der weiteren Folge schlug der noch Unbekannte der Frau ins Gesicht, vermeldet die Polizeidirektion Ost, und verletzte sie außerdem an der Hand. Obwohl Zeugen umgehend eingriffen, gelang dem Mann die Flucht. Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) haben die Ermittlungen in dem Fall übernommen.