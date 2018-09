Elsenbrücke wieder in beide Richtungen befahrbar

dpa

Berlin (dpa) Die seit Freitag gesperrte Elsenbrücke in Berlin-Treptow sollte nach Angaben des Senats am Dienstagnachmittag ab 16 Uhr wieder in zwei Richtungen befahrbar sein. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) und die Senatsverkehrsverwaltung mitteilten, wird der Verkehr in Richtung Ostkreuz über die Gegenfahrbahn geleitet, so dass je Fahrtrichtung zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen werden. Die Einrichtung könnte bis in die Abendstunden dauern. Wann die gesperrte Seite der Brücke wieder frei gegeben wird, ist bisher noch unklar.

Die Elsenbrücke am Osthafen war am Freitag in Richtung Ostkreuz gesperrt worden. Bei einer Überprüfung der Brücke war ein Riss in der Brückenunterseite festgestellt worden.

Derzeit wird durch Bauwerks-und Baustoffuntersuchungen ermittelt, was den Schaden verursacht hat und wie umfangreich dieser ist. Das Bauwerk unterliege einer ständigen Beobachtung - erste Ergebnisse zeigten, dass sich der lange Riss nicht vergrößert hat. Einsturzgefahr besteht weiterhin nicht, deshalb bleibt der Rad-und Gehweg passierbar.

Wie BVG-Sprecherin Petra Reetz mitteilte, soll der Busverkehr wieder aufgenommen werden, wenn die Ausweichspuren eingerichtet sind. Betroffen waren die Linie 104, die wegen der Sperrung nur bis Treptower Park fuhr und die Linie 194, die schon am S-Bahnhof Ostkreuz endete.

Nach teils kilometerlangen Staus auf den Umfahrungsstraßen am Vortag betrug die Wartezeit laut der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Dienstagmittag auf der Schlesischen Straße nur noch etwa eine Viertelstunde. Auf der Puschkinallee und der Elsenstraße habe es sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr gestaut.