Superhelden Schlachteplatte

Stefan Klug

(MOZ) Jetzt wird’s eng für die Welt, die wir kennen. Die von Thor ist bereits dahin und auch die der anderen Superhelden wird ernsthaft bedroht. Denn mit Thanos betritt ein Schurke die Szenerie, wie ihn Iron Man, Superman oder Hulk noch nicht gesehen haben. Und das Ziel jenes Typen vom Planeten Titan ist nichts geringeres, als die Hälfte der Lebenswesen im Universum auszulöschen. Allein bewerkstelligen freilich kann der Koloss dies nicht. Er braucht jene berühmten Infinity-Steine, die ihm die Kraft dafür gewähren. Sechs an der Zahl, verteilt in den Weiten, bewacht von Superkräften. Doch schon bald zeigt sich, dass geballte Starpower mitunter nicht ausreicht. Captain Amerika, Black Panther & Co. kämpfen heldenhaft, aber es wird eng...

Keine Frage, das Geheimnis einer guten Fortsetzung liegt vor allem darin, die Vorgänger zu übertrumpfen. Anthony und Joe Russo, die schon Filme aus dem Marvel Universum verantwortet haben, gehen die Sache mutig an. Klotzen, nicht kleckern ist ihr Motto. Und so liest sich nicht nur die Liste der Figuren wie das Who is Who der Superhelden, dahinter steht auch die erste Garde von Hollywood-Stars. Wenn so viele bekannte Gesichter vor der Kamera stehen, ist ein Overkill, die schnelle Sättigung beim Zuschauer nicht weit. Doch auch hier haben die Russos ein gutes Konzept. Sie verteilen den Kampf um die Steine in der gesamten Galaxie und lassen immer nur ein paar der Helden an einem Ort ins Geschehen eingreifen. So bleibt die Abwechslung gewahrt. Erst zum Showdown werden alle Kräfte zusammengezogen, so dass wir ein Finale erleben, das seinesgleichen in der Filmgeschichte sucht. Um jedem der wichtigsten Figuren auch nur annähernd Platz bieten zu können, ist die Laufzeit allerdings auf fast zweieinhalb Stunden gewachsen. Wie schon bei der Promidichte des Casts scheint man auch bei der Länge des Spektakels langsam an Grenzen zu stoßen. Doch immerhin, die spannende und abwechslungsreiche Handlung wie auch die hervorragende technische Umsetzung bleiben die ganze Zeit über erhalten. Zwar bietet die 4K UHD kein Dolby Vision, doch das dürfte rein aus technischer Sicht den meisten egal sein. Denn mit HDR10 bewegt sich das Bild auf einem Niveau, das in der Qualität der Handlung in nichts nachsteht. Sattes Schwarz, kräftige Farben und vor allem die feine Differenzierung bei den Abstufungen, dazu die hohe Auflösung ohne irgendwelche Fehler gestatten Filmgenuss der feinsten Sorte. Da verzeiht man schnell, dass der deutsche Ton mit Dolby Digital Plus auskommen muss. Wer’s besser mag schaltet aufs Original um. Unterm Strich ein sagenhaftes Spektakel, das in Sachen Inhalt und Form kaum Wünsche übrig lässt. Popcorn-Kino vom feinsten.

Genre: Action; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 149 Minuten; Verleih: Marvel/Disney; Regie: Anthony Russo, Joe Russo; Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo; USA 2018