Schlechte Chancen für Kunstobjekt

dpa

Berlin (dpa) Die Chancen für das umstrittene Kunstprojekt mit einem Nachbau der Mauer in Berlin stehen schlecht. Die zuständige Stadträtin Sabine Weißler sagte am Dienstag, die Zeit für das Genehmigungsverfahren sei „definitiv zu kurz“. „Wir haben für dieses Projekt keine ausreichenden personellen und finanziellen Ressourcen.“

Bei dem Projekt „DAU Freiheit“ soll vom 12. Oktober an ein Häuserkarree in Berlin mit einer fast einen Kilometer langen Mauer abgeschottet werden. 1500 bis 3000 Besucher täglich können „Visa“ kaufen und im Sperrbezirk das Gefühl des Freiheitsverlusts erleben, so die privaten Initiatoren.

Die abschließende Genehmigung wird durch die bei der Landesverwaltung angesiedelte Verkehrslenkung Berlin erteilt. Sie selbst hat eigenen Angaben zufolge keine Bedenken, ihr fehlt aber noch die Stellungnahme des Bezirks.

Ein erfolgreicher Abschluss hänge auch davon ab, wie schnell der Veranstalter auf rechtlich begründete Auflagen reagiere, sagte die dort zuständige Stadträtin Weißler. „Es bleibt durchaus die Frage zu stellen, warum hier mehrere Behörden teilweise unter hohem Druck zur Erfüllung des Antrages eines kommerziellen Veranstalters fast lahmgelegt werden“, fügte sie hinzu.

Zu klären ist etwa, ob die Gehwege für das Aufstellen der geplanten Mauerteile aus Beton stabil genug sind. Auch Feuerwehr und Polizei müssen zustimmen. Zudem habe das Straßen- und Grünflächenamt unmittelbar zuvor den Tag der Deutschen Einheit in Berlin abzuwickeln, betonte Weißler. „Das Straßen- und Grünflächenamt ist keine Eventagentur!“