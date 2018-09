dpa

Berlin (dpa) Mit 199 Kilometern je Stunde bei erlaubtem Tempo 80 ist ein Auto auf der Berliner Stadtautobahn bei Charlottenburg-Nord geblitzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entspricht das einer Überschreitung von 145 Prozent. Den Raser oder die Raserin erwarten ein Bußgeld von mindestens 1360 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie drei Monate Fahrverbot. Von der Geschwindigkeitskontrolle zwischen der Zufahrt Jakob-Kaiser-Platz und der Abfahrt Beusselstraße waren am Vormittag 141 Fahrzeuge betroffen. Die 199 Kilometer je Stunde waren diesmal der Rekord.