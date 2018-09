Sohn im Drogenrausch

OGA

Neuruppin Ein 15-Jähriger kam am Montag gegen 5.30 Uhr mit zwei Freunden im Alter von 19 und 20 Jahren nach Hause. Da alle einen apathischen Eindruck machten, so als würden sie unter Drogen stehen, rief die Mutter des Jüngsten die Polizei. Die Beamten bestätigten den Verdacht. Der 15-Jährige musste sogar mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden. Gegen den 20-Jährige lag wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein Haftbefehl vor. Er wurde für 30 Tage ins Gefängnis gebracht. Alle drei hatten geringe Mengen Amphetamin bei sich.