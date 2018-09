OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) Berliner Polizeibeamte konnten in der Nacht zu Dienstag gegen 1.45 Uhr in der Parkstraße einen polnischen Pkw Toyota stoppen. Sie waren dem Wagen bereits in Berlin nachgeeilt. Fahrer und Beifahrer hatten zuvor versucht, ein Auto zu entwenden.

Der 28-jährige polnische Fahrer konnte vorläufig festgenommen werden. Der Beifahrer flüchtete. Gegen den 28-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor. Der Mann kam ins Gefängnis.