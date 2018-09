Kaum noch Mostereien in der Region

Jürgen Liebezeit

Oberhavel (MOZ) Wer in diesem Herbst seine Äpfel in der Region zu Saft verarbeiten lassen möchte, hat kaum Auswahl bei der Mosterei. Der Linumer Landhof hat seinen Betrieb wegen Bauarbeiten in diesem Jahr geschlossen. Die Buchholzer Kelterei kann nach eigenen Angaben aus betrieblichen Gründen den Außenstandort in Oranienburg-Eden für die Annahme von Äpfeln nicht einrichten.

Derzeit gibt es in der Nähe deshalb nur drei Alternativen: Die Mosterei von Gerd Spiller in der Neustädter Straße 3 in Neuruppin (Telefon: 03391/352624 / 0176 48025018), der Apfelhof Wähnert in Hoppenrade und „Hahns Mostquetsche“. Noch bis zum 12. Oktober macht die mobile Mosterei immer freitags bei „Pflanzen Kölle“ in Borgsdorf Station. Vor Ort quetschten Mario Flach und sein Team ab 9 Uhr aus reifen Äpfeln oder Birnen Saft. Die Mindestabgabemenge sind 100 Kilogramm. Flach bittet um telefonische Anmeldung unter der Nummer 0176 96321928. Dort können sich auch Förster und Jäger melden, wenn sie die beim Mosten anfallenden Trester als Winterfutter für ihre Tiere benötigen.

Auf dem Hoppenrader Apfelhof wird ab 50 Kilogramm gepresst. Susann Wähnert garantiert, das der Lieferant seinen persönlichen Apfelsaft in Ein-Liter-Flaschen abgefüllt bekommt. Jede Flasche kostet 1,20 Euro. Termine können telefonisch abgesprochen werden unter 033084 507195 und mobil unter 0172 3814543

Sowohl Spiller als auch die mobile Mostquetsche füllen den Saft in Beuteln zu drei, fünf und zehn Litern mit integriertem Zapfhahn ab. Der Beutel ist durch einen Karton geschützt. Das Obst sollte frisch gepflückt oder geschüttelt, sauber und ohne Faulstellen sein. Alle Mostereien bieten auch Saft zum Verkauf an. (zeit)